Geçtiğimiz haftalarda yapılan duyuru sonucu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavlarının yapılacağı tarihler açıklanmıştı. Sınava katılım gösterecek olan adaylar AÖF sınavları ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre; bahar dönemi final sınavlarının da online yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda; AÖF sınavları (final) ne zaman başlıyor? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri 2021 belli oldu.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı. 2021 sınav takvimine göre Açıköğretim sınavları 2 ve 6. yarıyıl dersleri ile 4 ve 8. yarıyıl dersleri olmak üzere iki ayrı grupta tamamlanacak. Sınavın nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler ise üniversitenin duyurusu ile netleşecek.
ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN DUYURU
Üniversitenin internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı;
Açıköğretim Sisteminde Dezavantajlı ve Engelli Öğrenci grubunda kayıtlı olan ve sınav engel durumunda "okuyucu-işaretleyici gözetmen yardımı'' talebinde bulunmuş öğrencilerimiz, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (online) Dönem Sonu Sınavlarına refakatçi eşliğinde evinde ya da bulunduğu il de yer alan Açıköğretim Bürolarında girebilecektir. Bu durumda olan öğrencilerimiz talep etmeleri halinde, engelsizaof.anadolu.edu.tr adresinde yayımlanacak form üzerinden 20-21 Mayıs tarihlerinde başvuru yapmaları gerekmektedir. 21 Mayıs tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sınava ilişkin talepte bulunan öğrenciler, AÖSDESTEK İletişim ve Çözüm Masası tarafından randevu oluşturulmak üzere aranacaktır.
*COVID-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde ülke genelinde uygulanabilecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ihtimaline karşı randevular sadece 31 Mayıs Pazartesi günü 2. ve 6. yarıyıl derslerinden, 7 Haziran Pazartesi günü 4.ve 8. yarıyıl derslerinden oluşturulacaktır.
*COVID-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde, randevu oluşturacak öğrencilerimizin ülke genelinde alınabilecek ilave kısıtlamalar/önlemler doğrultusunda randevu verilmiş olsa da sınavlarına kendi imkanları ile katılmak için hazır bulunması önerilmektedir.
*2020-2021 Öğretim Yılı Bahar dönemi Çevrimiçi (online) olarak yapılacak olan Dönem Sonu Sınavlarına refakatçi eşliğinde ya da AÖF Bürosunda katılacak öğrencilerin HES kodu bulunması zorunludur.
AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) yapılan sınavlar sonucunda alınan notların, başarı notuna katkı oranları; ara sınav notunun % 30'u, dönem sonu sınav notunun %70'tir.
Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu X %30) + (Dönem Sonu Sınav Notu X %70) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.
Örneğin; "Çağdaş Felsefe" dersinin ara sınavında 60, dönem sonu sınavında 80 alan bir öğrencinin başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır.
Başarı Notu = (60 X %30) + (80 X %70) => Başarı Notu = 18 + 56 => Başarı Notu = 74