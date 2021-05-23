Arap Alfabesi Nedir, Özellikleri Nelerdir? Arap Alfabesi Kaç Harf?

Arap alfabesi tarihte değişim süreçlerinden geçmiş olup Türklerin İslam dini ile tanışmasının ardından oldukça geniş bir alanda kullanılmıştır. Aslen Aramice alfabesinin bir koludur ve Fenike alfabesinden Nebati alfabesine evrildiği bilinmektedir. Arap alfabesi sağdan sola yazılır. Alfabede 28 harf bulunur ve küçük ya da büyük harf arasında bir fark yoktur. Arap alfabesinin 3. yüzyıla dayanan çok eski bir tarihi bulunur. Dünyada 22 ülkenin remi dili olan Arapça, 7. Yüzyıllarda sadece Arapça Yarımadası'nda kullanılmaktaydı. İşte Arap alfabesi ile ilgili merak edilenler…

ARAP ALFABESİNİ KULLANAN İLK TÜRK DEVLETİ

Arap alfabesini tarihte kullanan birçok devlet bulunmaktadır. Ancak İslamiyet'i kabul etmesinin ardından Arap alfabesini kullanan ilk Türk devleti Karahanlı'lardır. İslamiyet'i toplu bir şekilde kabul eden Karahanlı devletinin hükümdarı Bilge Kül Kadir Han'dır. Orta Asya'nın yanı sıra Doğu Türkistan toprakları üzerinde hüküm süren bu devlet hanedan içinde yaşanan kavgalar nedeniyle Doğu ve Batı Karahanlı devletleri şeklinde ikiye bölünmüştür. 1211 yılında ilk hükümdarı Tamgaç Buğra Han olan Doğu Karahanli Devleti, Karahitayların baskıları ile yıkılmıştır.

ARAP ALFABESİ ÖZELLİKLERİ

Tarihsel oluşum süreci içinde çeşitli değişikliklerden geçen Arap alfabesinin diğer dillerdeki gibi kendine has bir dilbilgisi, yazım ve noktalama kuralları ve telaffuzu bulunmaktadır. Arap alfabesinin en çarpıcı özelliği sağdan sola yazılmasıdır. Alfabe 28 harften meydana gelir ve küçük büyük harf ayırımı yoktur. Harflerin yazılımı kelimenin başında, ortasında ya da sonunda farklı bir biçimde yazılmaktadır. Arap alfabesi Türkçeden farklı olarak noktalama işaretlerinde kuralları barındırmaz. Bu alfabede yalnızca 3 tane sesli harf bulunur ve O, Ö harfleri kullanılmamaktadır. Alfabede bulunan bazı harfler bir sonraki harfle birleşmez. Aynı zamanda Arap alfabesi sesleri uzun bir biçimde kullanılmaktadır.

ARAP ALFABESİ KAÇ HARF?

Arap alfabesi yıllar içinde büyük oranda gelişen bir alfabedir. Eski Arapça şu andan kullanılan modern Arapçadan oldukça farklıdır. Arapçanın gelindiği son noktada ise dili öğrenenler çeşitli sesleri birbirinden daha kolay ayırmaktadır. Arap alfabesi toplamda 28 harfe sahiptir. Ünsüz harflerden meydana gelen Arap alfabesinde ince ve kalın sesler bulunmaktadır. Aynı zamanda alfabedeki ünlüler zengin ünlü değildir. Mesela; dilimizde kullanılan a ve e ünlüsünün Arap alfabesindeki karşılığı yalnızca elif harfidir. Aksanından dolayı çeviri yaptığınızda anlam aynıdır ancak ses değişikliği kaçınılmaz olur.

ARAP ALFABESİ HARFLERİ

Arap alfabesinin dünyada yaygın kullanılan yazı sitemlerinden biri olduğu bilinmektedir. Asya ve Afrika'nın büyük bir kısmına ek olarak etnik toplumlarda kullanılan birincil alfabedir.

Arap alfabesi harfleri; Elif, be, te, se, cim, ha, hı, dal, zel, ra, ze, sin, şin, sad, dad, ta, za, ayn, gayn, fe, kaf, kef, lam, mim, nun, vav, he, ye olarak karşımıza çıkar. Arap alfabesi okunuşlarına ilişkin detaylar ise şöyledir;

ا: elif şeklinde okunur.

ب: bu harf be olarak okunur.

ت : te olarak okunur.

ث: se şeklinde okunur.

ج: bu ise cim olarak okunmaktadır.

ح: ha şeklinde okunur.

خ: bu harfte ha olarak okunmaktadır.

د: dal şeklinde okunur.

ذ: zel olarak okunur.

ر: ra diye okunur.

ز‎: ze diye okunur.

س: sin şeklinde okunur.

ﺵ: şin olarak okunur.

ص: sad şeklinde okunur.

ض: dad şeklinde okunur.

ط: tı olarak okunur.

ظ: zı olarak okunur.

ﻉ: ayn şeklinde okunmaktadır.

ﻍ: gayn şeklinde okunur.

ف: fe diye okunur.

ق: kaf olarak okunur.

ك: kef şeklinde okunur.

ل: lam olarak okunur.

م: mim diye okunur.

ن: nun olarak okunur.

ه: he şeklinde okunur.

و: vav olarak okunur.

ي: ye şeklinde okunmaktadır.

Arap alfabesini diğer pek çok alfabeden farklı kılan pek çok faktörden söz etmek mümkündür. Kısa ünlüler harflerin atında veya üstündeki bazı işaretlerle yazılmaktadır. Ayrıca kısa ünlüler vurgulamaya yardımcı olur. Harfin başta veya sonda olduğunu anlamak için harfin şeklinin değiştiğini fark edebilirsiniz.