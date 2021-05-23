Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri DGS başvurusu nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? ÖSYM ile 2021 DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?
Giriş Tarihi: 23.5.2021 15:02

nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? ÖSYM ile 2021 DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

DGS başvurusu nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? ÖSYM ile 2021 DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) kapsamında başvurular alınmaya başlandı. ÖSYM tarafından DGS başvuru kılavuzu yayımlanırken DGS başvuru ücreti başta olmak üzere birçok konu da netlik kazandı. Bu noktada, nasıl yapılır, sınavı ücreti ne kadar ve hangi bankaya ödenecek sorularına yanıt aranmaya başlandı. Adaylar, DGS son başvuru tarihi olan 31 Mayıs'a kadar işlemlerini tamamlamak zorunda.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 11 Temmuz'da yapılacak DGS için başvurular alınmaya başlandı ve 31 Mayıs'ta sona erecek. Sınava katılım göstermeyi düşünen adaylar, son tarihe kadar DGS başvurusu işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamak zorunda. DGS başvuru kılavuzu da yayımlanırken 2021 DGS sınav ücreti de belli oldu. Peki, DGS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya ödenecek? Detaylar haberimizde.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 DGS başvuru ücreti 150 lira olarak belirlendi.

2021 DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS başvuru ücreti 150 TL olarak aşağıdaki bankalar üzerinden yatırılabilecek.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'denbaşvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'denbaşvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubelerING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücretyatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER"alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

ARKADAŞINA GÖNDER
DGS başvurusu nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? ÖSYM ile 2021 DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA