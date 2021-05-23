Kiril Alfabesi Nedir, Kaç Harften Oluşur? Kiril Alfabesini Kullanan Ülkeler Hangileridir?

Tarihte Kiril alfabesinin farklı türlerine rastlamak mümkündür. Özellikle Rusya döneminde Kiril alfabesinde birtakım değişimler yapılarak alfabede iyileştirme sağlanmıştır. Ses açısından zengindir aynı zamanda geçmişte bazı Türk devletleri de Kiril alfabesini kullanmışlardır. Kiril alfabesi dendiğinde akla Rusya gelse de günümüzde birçok Slav ülke Kiril alfabesini kullanmaktadır. Kiril alfabesini öğrenmeye başladığınızda kolay bulabilirsiniz ancak Türkçe ve Rusça seslerinin kesinlikle farklı olduğunu ve yalnızca devamlı çalışmanın aksanınızda oldukça büyük etkisi olacağını unutmayın. İşte kiril alfabesi ile ilgili merak edilenler…

KİRİL ALFABESİ NEDİR?

Kiril alfabesi Slav kökenli ülkeler tarafından kullanılmaktadır. Kiril alfabesi Metodius ve Aziz Kiril (kardeşi) tarafından yaklaşık olarak 9. Yüzyılın ikinci dönemlerinde oluşturulmuştur. Metodius ve Aziz Kiril'in öğrencileri tarafından günümüze kadar getirilen Kiril alfabesi, Orta Çağ Yunan alfabesinin temelinde gelişim sağlayan Slav seslerine dayanır.

"Kiril alfabesini kullanan ülkeler" Beyaz Rusya, Ukrayna, Tacikistan, Rusya, Kırgızistan, Rusya, Moğolistan, Sırbistan ve Makedonya'dır. Aynı zamanda Yakutistan ve Başkontostan gibi Özerk Türk Cumhuriyetleri de Kiril alfabesini kullanan ülkeler arasında yer almaktadır.

KİRİL ALFABESİ KAÇ HARF?

Kiril alfabesinde 10 adet ünlü, 21 ünsüz harf ve 2 adet tonlama işareti ile birlikte toplamda 33 harf bulunur. Büyük Peter 18. Yüzyılın başında alfabede bulunan Yunan harfleri çıkararak Kiril alfabesinin kolay kullanılmasına olanak sağlamıştır. Aynı şekilde 1981 yılında Kiril alfabesinden bazı harfler çıkarılarak alfabede yine bir değişim söz konusu olmuştur.

KİRİL ALFABESİ HARFLERİ

A a: A

Б б: B

В в:

Г г: G

Д д: D

Е е: E veya YE

Ё ё: Ö veya YO

Ж: J

З з: Z

И и: İ

Й й: Y

К к: K

Л л: L

М м: M

Н н: N

O o: O

П п: P

P p: R

C c: S

Т т: T

У у: U

Ф ф: F

X x: H

Ц ц: TS

Ч ч: Ç

Ш ш: Ş

Щ щ: ŞÇ ŞŞ

Ъ: Sert işaret

Ы: I

Ь: Yumuşak işaret

Э эÉ: kapalı E

Ю ю: Ü veya Yu

Я я: Ä veya Ya açık E

KİRİL ALFABESİ ÖZELLİKLERİ

Kiril alfabesi özellikleri ele alındığında bu alfabenin dünyada en sık kullanılan dillerden biri olmasına karşın her geçen gün kullanan kişi sayısında azalma olduğunu belirtmek mümkündür. Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçiş ile birlikte bu alfabenin kullanımında da düşüş olduğunu belirtebiliriz. Geçmişten günümüze pek çok farklı türde kullanılan Kiril alfabesi, fazla çeşitli olması ile de bilinmektedir. Oluşturulduğu dönemden bu yana yaklaşık 20 farklı Kiril alfabesine rastlamak mümkündür.