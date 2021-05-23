Kore Alfabesi Türkçe Karşılığı – Kore Alfabesi Nasıl Öğrenilir?

Asya dillerinin yazılışı için kullanılan alfabeler arasında Korece oldukça basit yazı sistemlerinden biridir. 15. Yüzyılda Çince yazı karakterlerinin zor olduğu kanısına varan Kral Sejong 1443 yılında dönemin bilim insanları ile Hangul diğer bir ifade ile Hangıl yazı sistemini geliştirmişlerdir. 1444 yılında ise Kore alfabesi tamamlanarak halka sunulmuştur. Korece harf ve heceleri okumak için başlangıç aşamasında telaffuzu ya da grameri bir kenara bırakmak ve sadece harfleri öğrenmek gerekir. Başlangıçta Türkçe konuşanlar için garip görünse de Korecenin basit bir alfabesi olduğunu tekrardan belirtebiliriz.
KORE ALFABESİ TÜRKÇE KARŞILIĞI
Kore alfabesinde harfler başta ya da sonda olduğunda okunuşları değişmektedir.
KORE ALFABESİ KAÇ HARF?
Kore alfabesinde kaç harf var merak konusudur. Kore alfabesinde 10 ünlü, 14 ünsüz bulunur. Sonuç olarak Kore alfabesi 24 harften oluşmaktadır. Öte yandan bu alfabede 11 adet yarı ünlü (diphtong) harf vardır, 5 adet de çift ünsüz bulunur. Ancak alfabede çift ünsüzler bulunmaz.
KORE ALFABESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Kore milleti günümüzde ekonomik açıdan oldukça refah ülkelerden biridir. Dolayısıyla Kore dilini öğrenerek ticari ya da farklı alanlarda uluslararası iş imkanı yakalayabilirsiniz. Kore alfabesi görünüm açısından tamamen Latin harflerinden farklıdır. Ancak cümle yapısı ile Türkçeye benzerdir. Kore alfabesini öğrendikten sonra okuma yazma öğrenebilir ve Kore'ye gittiğinizde en azından kendi yolunuzu çok rahat bulabilirsiniz. Kore alfabesini öğrenmek için ilk etapta harfleri ezberlemeniz gerekir. Korece bir harfi öğrenmek ve telaffuzuna alışmak için sesli öğrenim yöntemlerinden faydalanmak oldukça yararlı olacaktır.