Kore Alfabesi Türkçe Karşılığı – Kore Alfabesi Nasıl Öğrenilir?

Asya dillerinin yazılışı için kullanılan alfabeler arasında Korece oldukça basit yazı sistemlerinden biridir. 15. Yüzyılda Çince yazı karakterlerinin zor olduğu kanısına varan Kral Sejong 1443 yılında dönemin bilim insanları ile Hangul diğer bir ifade ile Hangıl yazı sistemini geliştirmişlerdir. 1444 yılında ise Kore alfabesi tamamlanarak halka sunulmuştur. Korece harf ve heceleri okumak için başlangıç aşamasında telaffuzu ya da grameri bir kenara bırakmak ve sadece harfleri öğrenmek gerekir. Başlangıçta Türkçe konuşanlar için garip görünse de Korecenin basit bir alfabesi olduğunu tekrardan belirtebiliriz. KORE ALFABESİ TÜRKÇE KARŞILIĞI Kore alfabesinde harfler başta ya da sonda olduğunda okunuşları değişmektedir.

ㄱ: G/K (Basta "K" ortada ya da sonda "G" şeklinde okunur.)

ㄷ: d (Başta "T" ortada ya da sonda "D" olarak okunur.)

ㅂ : B/P (Başta "P" ortada ya da sonda "B" şeklinde okunmaktadır.)

ㅈ : J(c) (Başta C-Ç arası şeklinde ortada "C" sonda ise "D" sesiyle okunur .)

ㅅ: S (Başta, ortada "S" sonda ise "D" diye okunur.)

ㄴ: N (N sesi ile okunur.)

ㄹ: R/L (Başta "R" ortada ya da sonda olursa "L" olarak okunur.)

ㅁ: M (M sesi ile okunur.)

ㅇ: NG (NG sesi ile okunur.)

ㅎ: H (Başta "H" sonda ise "D" sesi ile okunur.

ㅋ: K (K sesi ile okunur.)

ㅌ: (T şeklinde okunur.)

ㅍ: P (P şeklinde okunur.)

ㅊ: CH (Başta ve ortada "Ç" sesi ile sonda da "D" şeklinde okunur.)

ㅏ: A (A sesi ile okunur.)

ㅓ: EO (O sesi ile okunur.)

ㅗ : O ( O-U arasında bir ses ile okunur.)

ㅜ :U (U sesi ile okunur.)

ㅐ: AE (E sesi ile okunur.)

ㅔ: AE (E sesi ile okunur.)

ㅡ : I EU (I sesiyle okunur)

I: İ (İ sesi olarak okunur.)

ㅑ: YA (Ya sesi ile okunur.)

ㅕ: YEO (Yo sesi ile okunmaktadır.)

ㅛ : YO (Yo-Yu şeklinde okunmaktadır.)

ㅠ : YU (Yu sesi ile okunur.)

ㅒ: YAE (Ye sesi ile okunur.)

ㅖ: YE (Ye sesi ile okunur.)

ㅟ : Wİ (ü, vi) (Wi sesi ile okunur.)

ㅚ WE (ö, ve) ( Oe sesi ile okunur.)

ㅢ Iİ ( Ii sesi ile okunmaktadır.)

ㅘ : WA (Wa sesi ile okunur.)

ㅝ: WEO (Wo sesi ile okunur.)

ㅙ: WAE (We sesi ile okunur.)

ㅞ : WE (We sesi ile okunur.)

ㄲ: KK (Sert ve vurgulu bir biçimde okunur. )

ㄸ: TT (Sert ve vurgulu olarak okunur.)

ㅃ: PP (Sert ve vurgulu okunmalıdır.)

ㅉ: CC (Vurgulu ve sert olarak okunmaktadır.)

ㅆ: SS (Vurgulu ve sert olacak şekilde okunur.)

KORE ALFABESİ KAÇ HARF?

Kore alfabesinde kaç harf var merak konusudur. Kore alfabesinde 10 ünlü, 14 ünsüz bulunur. Sonuç olarak Kore alfabesi 24 harften oluşmaktadır. Öte yandan bu alfabede 11 adet yarı ünlü (diphtong) harf vardır, 5 adet de çift ünsüz bulunur. Ancak alfabede çift ünsüzler bulunmaz.

KORE ALFABESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Kore milleti günümüzde ekonomik açıdan oldukça refah ülkelerden biridir. Dolayısıyla Kore dilini öğrenerek ticari ya da farklı alanlarda uluslararası iş imkanı yakalayabilirsiniz. Kore alfabesi görünüm açısından tamamen Latin harflerinden farklıdır. Ancak cümle yapısı ile Türkçeye benzerdir. Kore alfabesini öğrendikten sonra okuma yazma öğrenebilir ve Kore'ye gittiğinizde en azından kendi yolunuzu çok rahat bulabilirsiniz. Kore alfabesini öğrenmek için ilk etapta harfleri ezberlemeniz gerekir. Korece bir harfi öğrenmek ve telaffuzuna alışmak için sesli öğrenim yöntemlerinden faydalanmak oldukça yararlı olacaktır.