LGS için son tüyolar

6 Haziran Pazar günü düzenlenecek Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) tam 2 hafta kaldı. Bu yıl 1 milyon 200 bin öğrencinin girmesi beklenen LGS için geri sayım başladı. Öğrenciler bu iki haftayı nasıl geçirmeli, eksikliklerini nasıl tamamlamalı? Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, LGS'ye az bir zaman kala öğrencilerin başarısını artıaracak çalışma tüyolarını paylaştı. Üç günde yapılacak kolay tekrar tekniğini anlatan Yılmaz şunları söyledi:Bildiğiniz gibi sınav soruları ders kitabınızdaki konu ve kazanımlardan hazırlanıyor. Bu nedenle sözel derslerin tekrarını yaparken önce tekrar yapacağınız ünite ve konuyu sayfayı tarayarak gözden geçirin, unuttuğunuzu düşündüğünüz bölümü okuyarak hatırlayınız. Bu yöntemle bir saat içinde bir üniteyi tekrar edebilirsiniz.İkinci olarak tekrar ettiğiniz ünite ile ilgili ders kitabınızdaki konu kazanım sorularını ve konuyla ilgili bulabildiğiniz testleri çözebilirsiniz. Sözel derslerin her biri için günde bir buçuk, iki saat ayırmanız yeterli olacaktır.İlk günü sözel derslerin tekrarıyla geçirdikten sonra ikinci günün yarısını matematik, diğer yarısını da fen bilimleri dersi için ayırınız. Sayısal derslerin en kolay tekrar yöntemi her konu ile ilgili üst üste üç test çözüp daha sonra sonuçlarınızı kontrol ederek konu ile ilgili bilgi eksikliğinizi bulup gidermektir.Üçüncü gün ise bir tam denemeyi süreye dikkat ederek ve maske takarak çözmek sınava duygusal olarak da hazır olmanızı sağlayacaktır. Sınav bitiminden sonra biraz ara verip yanlışlarınızı bulup giderirseniz yeterince hazır olacaksınız.Tüm dersler için MEB'in son üç yıldır yayınladığı örnek soruları ve bu yıl yayınlanmış olan tüm soruları çözmeyi kesinlikle ihmal etmeyiniz.LGS'de testleri hangi sıraya göre çözmeyi düşünüyorsanız denemelerde de aynı şekilde hareket etmelisiniz. (Birinci ve ikinci oturum testlerini birbirine karıştırmadan çözmeniz kaydıyla bu yöntemi uygulayınız.)Sınavda süreyi etkili ve yeterli kullanabilmek gerekir. Evde çözdüğünüz deneme sınavlarında süre tutarak zamanı doğru kullanma alışkanlığı kazanabilirsiniz.Sınavda dışarıdan gelebilecek seslere hazırlıklı olabilmek için evde deneme çözerken, evin normal yaşam şartlarında çözüm yapınız. (Diğer odada televizyon açık olabilir, telefon çalabilir, aile fertleri konuşabilir vs.)LGS'de ve deneme çözerken olumsuz soru ifadelerine dikkat edin (ulaşılamaz, değildir, yoktur vb.).Çözdüğünüz deneme sınavları size eksik konularınızı belirlemede yol göstericidir. Denemelerde yaptığınız yanlışlar size doğruları öğretmek için bir fırsattır. Bu fırsatları iyi değerlendirmelisiniz.Sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Yağlı, şekerli, abartılı yemekler ve uzun süredir yemediğiniz yiyecekleri yemekten kaçının.Normal uyku düzeninizin dışına çıkmayın. Günde 7-8 saat uyumaya özen gösterin. Gece geç saatlere kadar uzayan çalışmalar yapmayın.Arkadaşlarınız ve aileniz ile olumsuz konuşmalar yapmaktan kaçının.Aileniz ve sevdiğiniz arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz.Olumsuz duygu ve düşüncelere kendinizi kaptırmayınız. Sınava psikolojik olarak hazırlık, akademik hazırlık kadar önemlidir. Boş vakitlerinizde sevdiğiniz aktiviteleri yapmak, dinlenmek, üzerinizdeki stres yükünü hafifletmenize yardımcı olacaktır. Bu noktada dikkat etmeniz gereken fiziksel sağlığınızı bozabilecek oyunlardan uzak durarak hafif aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz.