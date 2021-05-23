Mors Alfabesi Nedir, Ne İşe Yarar? Mors Alfabesini Kim Buldu?

Mors kodu nokta, çizgi, çeşitli sayılar ve bazı karakterlerin farklı kombinasyonlar da birleşmesi sonucu meydana gelmiştir. Mors kodu özellikle radyo iletişiminin büyük bir alanında yerini almıştır. Hatta günümüzde amatör radyolarda hala kullanılmaktadır. Mors alfabesi, alfabede bulunan bazı harfleri, sayıları ve prosedürel notasyonları temsil etmek adına çeşitli çizgi ve noktaları içermektedir. Bu sayede mors alfabesi kullanılarak mesajların bir yerden bir yere iletilmesi sağlanır.

MORS ALFABESİ NEDİR?

Mors alfabesindeki tüm harflerin, noktalar ve çizgilerle bir araya gelen farklı bir kombinasyonu bulunmaktadır. Mesajların iletilmesi için kullanılan işaret sistemine Mors alfabesi adı verilmektedir. Birbirinden farklı çizgi ve noktalar yan yana getirildiğinde alfabedeki harfler meydana gelir ve bu sayede mors alfabesi oluşturulabilir. Latin alfabesinde yer alan tüm harflere karşılık olarak çizgiler, noktalar ve boşluk gibi kod dizgeleri gelmektedir. Örneğin; bu sistemde bir nokta ve çizgi (. - ), "A" harfinin karşılığını verir.

MORS ALFABESİ NE İŞE YARAR?

Mors alfabesi bir haberleşme dili olarak elektrik ya da radyo sinyali kullanılması ile metni uzaktaki kişiye ulaştırmaktadır. Mors alfabesi uzaktan mesaj göndermenin oldukça yaygın yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Geliştirildiği dönemde basit kullanımı ile kısa sürede dünyada iletişime yön vermiş olup, bu sistemin kullanılmasının ardından iletişim araçlarında hızlı bir gelişme sağlanmıştır. Uzun yıllardır kullanımına devam edilen Mors alfabesi havacılık ve denizcilikte ve telgraf gönderiminde kullanılmaktadır.

MORS ALFABESİNİ KİM BULDU?

Mors alfabesi Samuel Morse tarafından bulunmuştur. Morse 1832 yılında Mors alfabesi üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Samuel Morse bu alfabeyi asistanı Alfred Vail'in de desteği ile 1835 yılında icat etmiş ve 1837 yılında ise kullanıma hazır hale getirmiştir. Mors alfabesi ilk etapta bir telegraf sitemi üzerinden mesaj göndermek için kullanıldı ve Mors telegrafı olarak tanındı.

Kısa sürede dünya çapında iletişime yeni bir soluk getirmekle birlikte bu icat, uzak mesafelerden mesaj göndermenin ilk yöntemleri arasında yer almaktaydı. Samuel Morse, yapmış olduğu bu tip çalışmalar ile Amerika Birleşik Devletleri'nde en önemli kitle iletişim araçlarından birini meydana getiren kişi olarak görülmekteydi.

MORS ALFABESİ HARFLERİ

Aşağıdaki her harfin karşısında bulunan nokta ve çizgiler o harfi kodlamak için kullanılmaktadır. O halde Mors alfabesinde harflerin nasıl meydana getirildiğine bir göz atalım:

A (,-)

B ( -…)

C (-.-.)

D ( -..)

E (.)

F ( ..-.)

G (--.)

H (….)

I (..)

J (.---)

K (-.-)

L (.-..)

M (–)

N ( -.)

O (---)

P (.--.)

Q ( --.-)

R (.-.)

S (…)

T (-)

U (..-)

V (…-)

W (.—)

X (-..-)

Ş (.--..)

Ü (..—)

Mors alfabesinde sayılar ise aşağıdaki gibi kodlanmaktadır;

0 (-----)

1 (.----)

2 (..---)

3 (…--)

4 (…-)

5 (…..)

6 (-….)

7 (--…)

8 (---..)

9 (----.)

MORS ALFABESİ ÖRNEK CÜMLELER

Mors alfabesi ile cümleler oluşturmak oldukça basittir. Günümüzde hala kullanılmakta olan mors alfabesi görme engelliler tarafından kabartma yazı şeklinde kullanılarak yazı yazmaları sağlanmaktadır. Aynı zamanda gençler arasında mors alfabesi üzerinden dövme yaptırmakta oldukça popüler. Mors alfabesi ile cümleler oluşturmak için her harfin karşılığına bakabilirsiniz. Mors alfabesi ile kurulmuş örnek cümleler şöyledir;