Sıralaması ile İngiliz alfabesi harfleri okunuşu – İngiliz alfabesi kaç harften oluşur?

İngiliz alfabesinde 26 adet harf bulunmaktadır. Temeli Latin alfabesine dayalı olan İngiliz alfabesinde yer alan bazı harfler bulundukları yere göre okunuşlarında farklıklar meydana gelir. Ancak bu harflerin nasıl ve nerelerde okunduklarını öğrenmek için bol bol pratik yapılması önemlidir. Örnek olarak desk kelimesi "e" şeklinde okunuyorken, dear kelimesi "i" olarak ifade edilmektedir. İngilizceyi en doğu biçimde konuşabilmek için İngilizce alfabe kurallarını öğrenmekten fazlasını yapmanız gerekir.

İNGİLİZ ALFABESİ NEDİR?

İngilizce dilinin yazılı bir hal almasını sağlamak adına kullanılan alfabeye İngiliz Alfabesi adı verilir. Latin alfabesinden türetilen İngiliz alfabesi, Roma imparatorluğu döneminde Britanya'ya rahipler gönderilmiştir ve rahipler aracılığı ile Latin alfabesi bölgeye ulaşmıştır. Böylelikle İngilizce alfabesi oluşturularak, İngiliz alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. Latin alfabesinden uyarlanan İngiliz alfabesi için 1100 ile 1500 yılları arası, adanın tümüne yayıldığı bir süreç olarak bilinmektedir.

İNGİLİZ ALFABESİ KAÇ HARFTEN OLUŞUR?

İngiliz alfabesi göründüğünden daha fazla sesi içermektedir. Tüm harfler kelimeye, peşi sıra gelen harfe ve sonunda yer alan eke göre farklılaşmaktadır. İngiliz alfabesinde 26 harf bulunmaktadır. Türkçe alfabesine ek olarak; w, q, x harflerini eklemeniz yeterlidir. Ancak İngiliz alfabesinde Türkçede bulunan Ç, Ğ ve Ş bulunmamaktadır. Bunlar çeşitli harflerin bir arya gelmesi ile oluşur. İngiliz alfabesi 5 sesli, 21 sessiz harften meydana gelmektedir. Sessiz harf fazlalığı nedeni ile birçok kelimede sesiz harfler yan yana kullanılmaktadır.

İNGİLİZ ALFABESİ HARFLERİ

İngilizce alfabesi harfleri okunuşu Türkçeden farklıdır. Kesin kurallardan oluşmamakla birlikte bir harf bazı yerlerde farklı ses çıkarırken aynı ses başka bir yerde farklı bir harfle yazılabilir. Dolayısıyla İngilizcede kesin kurallar çerçevesinde imla kılavuzunun olmadığını belirtebiliriz. Bu açıdan Kelimelerin yazılış biçimlerini öğrenmek biraz zaman alabilir. İngiliz alfabesi harfleri sıralamasına ilişkin detaylar şöyledir;

A: Ey

B: Bi

C: Si

D: Di

E: İ (Kelimenin telaffuzuna ya da bulunduğu yere göre i, e, ö şeklinde çıkarılabilir.

F: Ef,

G: Ci

H: Eyç

I: Ay (Hem i, hem ay ve ö olarak okunmaktadır.)

J: Cey

K: Key

L: El

M: Em

N: En

O: O

P: Pi

Q: Kü

R: Ar

S: Es (Genellikle "s" olarak okunur ancak bazı kelimelerin başında "ş" şeklinde telaffuz edilir.)

T: Ti

U: Yu (Hem u, hem yu hem de a ve ö şeklinde okunmaktadır.)

V: Vi

W: Dabılyu

X: Eks

Y: Vay ("Ay ve "i" olarak okunabilir.)

Z: Zet

İNGİLİZ ALFABESİ HARFLERİ OKUNUŞU

Harflerin bazıları bir araya geldiğinde ortaya çıkan değişiklikleri şu şekilde belirtebiliriz;

A-E: Genellikle "e" ve "i"olarak okunur. Death kelimesinde e olarak okunurken, pearl kelimesinde ö şeklinde okunur. Peace kelimesinde ise "i" şeklinde harflerin telaffuzunda değişiklik söz konusudur.

U-O: Yerine göre farklı şekillerde okunabilir. Tooth sözcüğünde "o" olarak okunurken, look kelimesinde "u" şeklinde okunmaktadır.

E-E: Bir araya geldiğinde "e" ya da "i" şeklinde okunur. Teeth kelilmesi "e" olarak okunurken, cheese sözcüğü "i "olarak okunur.

H-T-C: "ç" olarak telaffuz edilebilir.

U-O: Yerine göre farklılık gösterir. Touch kelimesinde "u", tour sözcüğünde "u" şeklinde söylenir.

İNGİLİZ ALFABESİ ÖZELLİKLERİ

İngiliz alfabesinin yaygın olarak kullanılması alfabe ile de ilişkilidir. İngilizce Çin alfabesi gibi binlerce karakterden oluşan zor bir alfabe olsaydı günümüzde bu denli popüler bir dil olmayabilirdi. İngilizcenin dünya çapında yaygın kullanılan dil olmasının Latin alfabesine dayalı olmasında büyük payı bulunmaktadır.

İngiliz alfabesi özellikle aşağıdaki gibi sıralanabilir;