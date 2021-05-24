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Giriş Tarihi: 24.5.2021 15:49 Son Güncelleme: 24.5.2021 15:49

İngilizce A.M. Ne Demek, Açılımı Nedir? A.M. Gece mi Gündüz mü?

İngilizce A.M. Ne Demek, Açılımı Nedir? A.M. Gece mi Gündüz mü?

Ülkemizde olduğu gibi 24 saatlik zaman sistemi kullanılan ülkelerin vatandaşları, İngilizce konuşulan ülkelerdeki 12 saatlik zaman dilimiyle karşılaştığında şaşkınlık yaşayabiliyor. Bu durum, A.M. ne demek, P.M. ne demek, A.M. açılımı nedir gibi soruları doğuruyor. A.M. Türkçe’de ne anlama gelir diye merak edenler için A.M. P.M. farkı ile ilgili detayları derledik.

İngilizce'de ve İngilizce konuşulan ülkelerde 12 saatlik zaman kullanılması 24 saatlik zaman kullanılan ülkelerde kafa karışıklığına yol açıyor. Bu karışıklığı gidermek adına A.M. ne demek, PM ne demek, P.M. ve A.M. açılımı nedir gibi sorulara yanıt aranıyor. A.M. Türkçe'de ne anlama gelir sorusunun yanıtı, olası bir yurt dışı ziyaretinde yaşanacak kafa karışıklığını önlüyor.

A.M. P.M. FARKI NEREDEN GELİYOR?

12 saatlik zaman, birçok İngilizce konuşulan ülkede ve eski İngiliz sömürgelerinde olduğu gibi birkaç ülkede de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemde bir gün A.M. ve PM şeklinde 12 saatlik iki zaman dilimine ayrılır. A.M. açılımı Ante Meridiem, P.M. açılımı Post Meridiem şeklindedir. Latince olan bu tanımlardan A.M. "öğleden önce", P.M. "öğleden sonra" anlamına gelmektedir.

A.M. NE DEMEK?

A.M. yani Ante Meridiem, 12 saatlik zaman tasnifine göre öğleden önceyi karşılamaktadır. A.M. ile tanımlanan zaman, 24 saatlik zaman dilimine göre 00:00'dan 11:59'a kadar olan süreyi kapsamaktadır. Bu saat diliminde, 24 saatlik zaman ayrımında olduğu gibi 12:00'dan 23:59'a kadar olan adlandırma yerine 12'den sonra zaman sıfırlanır.

İNGİLİZCE A.M. NE DEMEK?

12 saatlik zamanda, 24 saatlik zamandan farklı olarak saatler 0 ile 12 arası adlandırılır. Gece ile gündüzü ayırt etmek amacıyla öğleden önce saatler A.M., öğleden sonra saatler P.M. şeklinde gösterilir. Bizdeki 23:59'u karşılayan 11:59 P.M.'den sonra 12:00 A.M. başlar. Ertesi gün öğlen saat 11:59'da ise A.M. son bulur ve 12:00 itibariyle P.M. saatleri başlar.

A.M. NE ZAMAN P.M. NE ZAMAN?

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avustralya, Hindistan, Meksika, Mısır, Malezya gibi ülkelerde 12 saatlik zaman kullanılmaktadır. Bilgisayar sistemlerinde de çoğunluğu 24 saatlik sisteme uyumlu olmasına rağmen dil ve bölgeye bağlı olarak 12 saatlik zaman sistemi görülür. Bu nedenle saat ayarlama esnasında P.M. gece mi yoksa gündüz mü, A.M. gündüz mü gece mi gibi sorular ortaya çıkar. Öğlenden gece yarısına kadar olan süreyi kapsayan P.M. gündüz, gece yarısından ertesi gün öğlene kadar olan süre A.M. olarak nitelendirilebilir.

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İngilizce A.M. Ne Demek, Açılımı Nedir? A.M. Gece mi Gündüz mü?
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