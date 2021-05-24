Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde sınavlar ile ilgili bilgilendirme metni paylaşıldı. Bu metinde; ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin sınavlarına yönelik rehber niteliği taşıyan bilgiler yer alırken öğrencilerin merak ettikleri soruların yanıtları da bulunuyor. Bu kapsamda; milyonlarca öğrenci "İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak? Sınavlar iptal mi, yüz yüze mi?" sorularına yanıt arıyor. Buna göre; sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak? Sınavlar iptal mi, yüz yüze mi? İşte MEB açıklaması!
MEB'in yayımladığı rehberde şu detaylar yer aldı;
İlkokul 1,2,3. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?
Merhaba, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz için sınav yapılmayacak. Ders etkinliklerine katılım durumunuz öğretmeniniz tarafından değerlendirilerek karne notunuz belirlenecek.
İlkokul 4. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?
Merhaba, ilkokul 4. sınıf öğrencilerimiz;
İkinci dönem derslerden sınava girebilir, Girmiş oldukları sınavların puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir ya da İkinci dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler. Bu durumlardan hangisini tercih ettiğiniz velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne yazılı veya e-posta yoluyla yapacağı bildirime bağlı olacak.
Ortaokul 5,6,7,8. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?
Merhaba, ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz;
İkinci dönem derslerden sınava girebilir,
Girmiş oldukları sınavların puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir ya da İkinci dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler. Bu durumlardan hangisini tercih ettiğiniz velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne yazılı veya e-posta yoluyla yapacağı bildirime bağlı olacak.
Ortaokul 5,6,7,8. sınıf öğrencisiyim, kaç tane sınav olacağım?
Merhaba, ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz eğitim öğretim yılı sonuna kadar her dersten sadece bir kez sınava girmiş olacak.
Ortaokul öğrencisiyim, seçmeli derslerden sınav olacak mı?
Merhaba, ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz seçmeli dersler de dahil olmak üzere tüm derslerden istemeleri halinde sınava girecek ve sadece bir sınav puanı karneye yansıtılacak.
Müzik, beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar gibi derslerden sınav olacak mı?
Merhaba,ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz istemeleri halinde zorunlu ve seçmeli tüm derslerden sınava girecek.
Uzaktan eğitime geçmeden önce okulda sınav olmuştuk. Başka sınav olacak mıyım?
Merhaba, eğer 17 Mayıs 2021 tarihinden önce sınava girdiyseniz tekrar sınava girmenize gerek yok.
Sınavlar okulda ne zaman yapılacak?
Merhaba, sınavlar okulda 18 Haziran 2021 tarihine kadar yapılmış olacak.
Karantinadayım, sınava giremezsem ne olacak?
Merhaba, sizde veya birlikte kaldığınız aile bireylerinizde herhangi bir kronik rahatsızlık varsa, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaksınız. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamazsanız ilgili ders öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacaksınız.
MEB'TEN SINAVLARA YÖNELİK FLAŞ AÇIKLAMA!
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin ölçme ve değerlendirme işlemlerinin Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendiği ifade edildi.
İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav uygulaması bulunmadığına işaret edilen açıklamada, öğrencilerin birinci dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgilerine göre kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirileceği belirtildi.
Bunun yanında ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumunun öğrencilerin tercihine bırakıldığı duyurulan açıklamada, ikinci dönem sınavlarına giren öğrenciler için uygulanacak esaslar şöyle anlatıldı:
"İkinci dönem sınav notu olan öğrenciler için bu sınavlar geçerli olacak ve e-Okul sistemine işlenecek. Sınavı yapılan derslerden başka bir sınav yapılmayacak. Bu öğrencilere istemeleri halinde ikinci bir sınav yapılıp puanlarını yükseltme fırsatı verilecek. Bu öğrencilere ayrıca tercih hakkı sunulacak olup istemeleri halinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirilmeleri sağlanacak ve başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak."
SINAV NOTU OLMAYANLAR
Bakanlığın açıklamasında, ikinci dönem sınav notu olmayan öğrenciler için ikinci dönemin sınavlarına katılıp katılmama hususunda öğrencilere tercih hakkı sunulacağı, isteyen öğrenciler için sınav yapılacağı kaydedildi.
İkinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin sadece birinci dönem notlarının geçerli olacağı ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme yapılmayacağı anlatılan açıklamada, "Buna göre velilerimizin, tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta başvurusuyla bildirmeleri gerekmektedir." bilgisi paylaşıldı.
SINAVLAR YÜZ YÜZE
İlkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik yeni düzenlemenin diğer ayrıntıları şöyle:
"Seçmeli dersler dahil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacak. Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacak. Öğrencilerin sınavları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde, 18 Haziran 2021 tarihine kadar planlanarak uygulanacak. Farklı bir ilde bulunmaları durumunda öğrenciler, sınavlara bulundukları yerlerde aynı okul türündeki okullarda girebilecekler. Bu kapsamda, okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmeleri için öğrenci velileri, 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar taleplerini bulundukları ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecek."
Yurt dışında bulunan ve sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler ise bulunduğu yerin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği, başkonsolosluğu veya konsolosluğu eğitim müşavirliği ya da ataşeliğine başvuracak. Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.
Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan ve eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin, sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacak.
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni düzenlemeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Selçuk, paylaşımında, "İlkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerimize dönem sınavları için yeni önerilerimiz var. Önceliğimiz, sağlığınız." ifadesine yer verdi.
Her durumda öğrencilerin yanında olduğunu vurgulayan Selçuk, "Ama şimdi bir 'Ziya Öğretmen'im, biz de daha çok kitap okuyacağız' sözü alırım." mesajını paylaştı.
LİSE SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan lise sınavları ile ilgili olarak son dakika açıklaması yapıldı. Buna göre,
1- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacaktır.
2- 12. sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacaktır.
3- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacaktır. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekecektir.
4- Eğitim kurumu müdürlüklerince dilekçeleri alınan ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına katılmayacak olan öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, birinci dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.
5- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin olarak sınavları yapılamamış olan ve takvim doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, sınavlarla birlikte diğer ölçme ve değerlendirme uygulamaları değerlendirmeye alınarak tamamlanacaktır.
6- Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik sınavları tamamlanmış olan öğrencilere de tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde bu öğrenciler de sadece birinci dönem notları ile değerlendirilecektir.
7- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacaktır.
8- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecektir.
9- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
10- 12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecektir.
11- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik olarak 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacaktır.