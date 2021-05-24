Bulanık kelimesi, net olmayan ve açık olarak görülemeyen şeyleri ifade etmek için kullanılır. Gözün görüş kalitesi, suyun berraklık düzeyi, fotoğraf kalitesi hatta kişinin hafıza durumunu temsil etmek için bulanık kelimesine başvurulur. Elbette bu kadar geniş kullanım alanına sahip olduğu için bu kelime sık sık araştırma konusu oluyor. Bulanık zıt anlamlısı nedir sorusu da bu araştırmalarda sıkça soruluyor. İşte bulanık kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük.

BULANIK KELİMESİNİN KÖKENİ

Kökeni Eski Türkçe'ye dayanan bu kelime, bulga- "karıştırmak, bulandırmak" kökünden gelmektedir. Öncelikle bulgan- "berraklığını yitirmek" şeklini alan bu sözcük, zamanla söz içi g sesinin düşmesi ile son haline erişir. Bu kelime ilk olarak Kaşgarlı Mahmut'un Divan-I Lügati't-Türk adlı eserinde geçen "Köŋlü bulġandı (içinde pis şeyler bulunan bir şey yediği için midesi kaynadı)" cümlesi ve "Bulġayuḳ suw (bulanık su)" tamlaması ile karşımıza çıkar.

BULANIK EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Bulanık kelimesinin eş anlamlısı olarak donuk, sisli, dumanlı gibi kelimeler gösterilebilir. Ayrıca son yıllarda dilimize yabancı dillerden geçen kelimelerden biri olan "flu" da bulanık yerine kullanılmaktadır.

BULANIK ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Bulanık kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük duru ve berraktır. Bu kelimeler bulanık zıt anlamlısını tam olarak karşılamaktadır.

BULANIK CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Son zamanlarda onunla ilgili hatıralarım bulanıklaştı.

Yazıları bulanık gördüğü için göz doktoruna gitmiş.

Buranın suyu eskiden daha berraktı, şimdi bulanıklaşmış.

Çektiğim fotoğraflar bulanık çıkmış, yenisini çekelim.

Ayşe çok fazla bilgisayar oyunu oynadığı icin bulanık görmeye başladı

"Koltuğuna oturdu, Haliç'in bulanık sularına daldı." - F. R. Atay

"Yıllardır boz bulanık suları yudumladım." – Nurullah Genç

"Konuşalım bunları, beni böyle bulanık sularda tutamazsın." – Domenico Starnone

"Anlattıkları tarih kadar kesin, hatıralar kadar bulanık, bir roman kadar güzeldi..." – Nazan Bekiroğlu

"Sevgiden tortulu bulanık sular, arı-duru hale gelir."

"İnsan bulanık bir suyun derinliğini iki ayağıyla içine atlayarak ölçmeye kalkmamalıdır!" - Mümin Sekman