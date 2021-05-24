Yazılışları, okunuşları ve anlamları da farklı olan kelimeler zıt anlamlı sözcükler olarak adlandırılırlar. Türkçe'de pek çok kelimenin hem eş anlamlısı hem de zıt anlamlısı bulunmaktadır. Zıt anlam, birbirlerinin tam tersi yani karşıtı olarak kelimeleri ifade eder. Anlam olarak da birbirlerinden farklı olan bu sözcükler dilimizde sıkça kullanılmaktadır. Bunlara bir örnek ise çukur zıt anlamlısı olan kelimedir. Bu kapsamda, çukur zıt anlamlısı nedir? İşte çukurun zıt anlamlısı olan sözcük!

ZIT ANLAMLI NE DEMEK?

Zıt anlamlı kelimeler, birbirleri ile farklı anlamları içeren aynı zamanda yazılışları ve okunuşları da farklı olan kelimelerdir. Anlam olarak birbirinin tam zıddı yani karşıtı olarak kullanılırlar. Öte yandan zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir. Anlam bakımında da farklı olan bu sözcükler eş anlamlılar gibi birbirleri yerine kullanılamazlar. Zıt anlamlı kelimelerin aynı cümle içerisinde yer alması anlam kaymasına, anlatım bozukluğuna sebep olur.

ÇUKUR ZIT ANLAMLISI

Çukur kelime olarak; kazınmış bir oyuk ya da herhangi bir derin kısım olarak bilinir. Çukur zıt anlamlısı ise bu kelimenin anlam olarak tam tersini ifade eden tümsek kelimesidir. Aynı zamanda çukur zıt anlamlısı olarak tepe noktası ya da çıkıntı gibi kelimeler de kullanılabilmektedir.