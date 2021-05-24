Günlük hayatımızda en sık duyduğumuz kelimelerden biri çürüktür. Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı kelimeler veya karşıt anlamlı kelimeler denir. Sözcüklerin farklı anlamını taşıyan ve her bakımdan farklı özellikleri barındıran zıt anlamlıları yani karşıt kelimeleri bulunmaktadır. Buna göre; çürük zıt anlamlısı nedir? İşte, çürük kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük ve ayrıntılar…

ÇÜRÜK ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Çürük kelimesinin zıt anlamlısı tazedir. Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere "Zıt Anlamlı Kelimeler" veya "Karşıt Anlamlı Kelimeler" denir. Çürük sağlam ve dayanıklı yapıda olmayan anlamını taşır.

ÇÜRÜK KELİMESİNİN ZIT ANLAMINI TAŞIYAN SÖZCÜK

Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir. Çürük kelimesinin zıt anlamlısı dayanıklı, taze, iyi kelimeleridir.

ÇÜRÜK kelimenin Tdk'ya uygun doğru kullanımı ÇÜRÜK olmalıdır.

ÇÜRÜK KELİMESİNE ÖRNEKLER

Bu ayva çok çürük çıktı.

Ev cidden çok sağlam çıktı.

ÇÜRÜK İÇİN 5 ADET ANLAM BULUNUYOR

Çürümüş olan.

Sağlam ve dayanıklı olmayan.

Sağlam bir temele veya kanıtlara dayanmayan.

Gereği gibi işlemez, sakat.

Vurma veya sıkıştırma yüzünden vücutta oluşan mor leke.