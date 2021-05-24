Beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmaların sebep olduğu ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayına deprem denir. Sismik aktivite olarak da adlandırılan bu olayı inceleyen bilim dalı ise sismoloji olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizin fay hatları üzerinde bulunmasından dolayı sık sık depremlerin yaşandığı bilinmektedir. Bu sebepten ötürü konu ile ilgili pek çok bilgi araştırılırken deprem eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Bilindiği üzere; dilimizde pek çok kelimenin eş anlamlısı bulunmakta olup bu kelimeler günlük hayatta sıkça kullanılmaktadır. Bu kapsamda; deprem eş anlamlısı nedir? Depremin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

DEPREM EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Deprem kelimesinin eş anlamlısı olan kelime zelzele sözcüğüdür. Her iki kelime de aynı anlama gelir ve dünyanın kabuk kısmında meydana gelen kırılmaları ifade etmektedir. Zelzele kelimesinin dışında; yer sarsıntısı kelimesi de yer kabuğu hareketlerini ifade eden deprem kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır.

Bu iki kelime; deprem kelimesi yerine hem tek başına hem de cümle içerisinde kullanılabilir ve ortak anlamı ifade etmektedir.