Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Derin Zıt Anlamlısı Nedir? İşte Derinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük
Giriş Tarihi: 24.5.2021 09:47 Son Güncelleme: 24.5.2021 09:48

Nedir? İşte Derinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Derin Zıt Anlamlısı Nedir? İşte Derinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

merak edilen konular arasında yerini aldı. Sözcüklerin hem eş hem zıt anlamlılarını öğrenerek amacına uygun şekilde kullanmak alternatif cümleler türetilmesine de yardımcı olur. Türkçe’de sıfat olarak bilinen bu kelime anlam olarak yüzeyden içeri inen şeklinde kısaca özetlenebilir. Bu kapsamda; ? Derinin zıt anlamlısı olan sözcük hangisidir?

Eş anlamlıları dip ve koyu olan sözcükler olan derin zıt anlamlısı merak ediliyor. Bu sözcükler hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılabilmekle birlikte Türkçe'de derin sıfat olan sözcükler arasında yer alır. Türk Dil Kurumu'na göre ise derin zıt anlamlısı sorgulanıyor. Bu kapsamda; derin zıt anlamlısı nedir? Derin kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük…

DERİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Derin zıt anlamlısı, "sığ" kelimesidir. Türk Dil Kurumu'na göre sığ sözcüğü derin kelimesinin karşıt anlamı olarak kullanılır. Sığ kelimesi; derin olmayan herhangi bir yer, durum ya da olgu için kullanılabilmekte olup dilimizde sıkça tercih edilen kelimeler arasında yer almaktadır.

DERİN NE DEMEK?

Derin; dibi ağzından, yüzeyinden ya da cephesinden uzak olan, yüzeyden içeri inen gibi anlamlar taşımaktadır.

SIĞ NE DEMEK?

Sığ kelimesi; deniz, göl, akarsu için derinliği çok az olan olmakla birlikte bilgi, düşünce ve benzeri anlamlar için ise geniş, yeterli olmayan, yüzeyde kalan gibi anlamlar taşımaktadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Derin Zıt Anlamlısı Nedir? İşte Derinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA