Enfekte Ne Demek? Tıp Dilinde ve TDK Sözlükte Enfekte Olmak Ve Enfekte Etmek Nedir?

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile birlikte hayatımıza giren tıp terimleri arasında enfekte terimi de araştırılıyor. Enfekte olmak ve enfekte etmek nedir sorularına yanıt arayan vatandaşlar, bu kelimenin sözlük anlamını ve tıp terimleri sözlüğündeki karşılığını inceliyor. Enfekte ne demek, enfeksiyon ne demek sorularının cevabı haberimizde.

ENFEKTE NEDİR?

Enfekte, hastalığa yol açan bir mikroorganizmanın kişiye bulaşması ve yayılması anlamına gelmektedir. Mikroorganizma canlılara bulaştığı gibi cansız yüzeylere de yerleşebilir. Bu durumda enfekte yüzey tabiri kullanılır. Enfeksiyon taşıyan kişiye ise enfekte birey ya da enfekte hasta denir.

TIP DİLİNDE ENFEKTE OLMAK NEDİR?

Enfekte olmak virüs ve bakterilerin kişiye bulaşması anlamına gelir. Enfekte yayılımı temas ya da solunum yoluyla gerçekleşir. Enfekte olmuş yiyecekleri tüketmek, enfekte yüzeylere dokunmak da buna sebep olur. Bu sebeple dezenfektan adı verilen enfekte giderici temizlik maddeleri ile enfekte olduğu düşünülen yüzeylerin zararlı mikroorganizmalardan arındırılması gerekir.

ENFEKTE ETMEK NEDİR?

Enfekte etmek, bir hastalığa yol açan virüslerin insanlara bulaşması sonucu onları hasta etmesi anlamına gelir. Koronavirüs salgınında açıklanan günlük vakalar, o gün koronavirüsün kaç kişiyi enfekte ettiğini göstermektedir. Güncel verilere göre virüs, salgının yayıldığı ilk günden bu güne dek toplam 164.244.659 kişiyi enfekte etti.

ENFEKSİYON NE DEMEK?

Organizmada hastalığa yol açan bir patojen ya da parazit gibi oluşumların, lokal ya da genel yerleşimi ve yayılımı enfeksiyon olarak adlandırılır. Bir tıp terimi olan enfeksiyon kanda, yarada, organlarda ortaya çıkabilmektedir. Enfeksiyona virüsler ve bakteriler sebep olmaktadır. Enfeksiyon tedavisinde sebep olan organizmaya göre antibiyotikler ve antiviral ilaçlar kullanılmaktadır.

ENFEKSİYON BELİRTİLERİ

Ateş, halsizlik, üşüme, titreme, yorgunluk, ağrı, bulantı vücutta enfeksiyon olduğunu gösteren en önemli belirtilerdir. Bununla birlikte enfeksiyonun türüne göre iştahsızlık, kusma, ishal, öksürük, eklem ağrıları gibi belirtiler de eklenir. İleri düzey enfeksiyonlarda havale, bilinç kaybı ve benzeri ciddi belirtilere de rastlanır.