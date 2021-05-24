Estağfurullah Ne Demek? Estağfurullah Anlamı Nedir?

Kelimelerin doğru kullanımına özen gösteren kişiler, kelimelerin anlamını ve doğru yazılışını araştırıyor. Bu bağlamda estağfurullah TDK anlamı nedir, dinde estağfurullah ne demek gibi sorularla bu kelimenin anlamı inceleniyor. Ayrıca kelimenin doğru yazılışı estağfurullah mı estağfirullah mı diye de sıkça araştırılıyor. İşte, övgüye ve teşekküre karşı tevazu mahiyetinde kullanılan bu kelimenin anlamı ve kullanımı.

DİNDE ESTAĞFURULLAH NE DEMEK?

Arapça kökenli olan estağfurullah kelimesi, "Allah'tan af ve mağfiret dilerim" anlamına gelmektedir. Arapça'daki hali estağfirullah olup istiğfar kelimesinden türetilmiştir. Estağfurullah TDK anlamı ile Allah'a tövbe etmek, af dilemek anlamına gelir. Günlük dilde kullanımında ise pişmanlık, özür manasına gelir. Bu kelime, teşekkür ya da övgü karşılığında nezaket ve alçakgönüllülük amacıyla kullanılır.

ESTAĞFURULLAH İLE ESTAĞFİRULLAH ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Kelime Arapça'da estağfirullah şeklinde yer almakta olup dilimizde söyleniş kolaylığı nedeniyle estağfurullah haline evrilmiştir. Bu iki kelime arasında bir fark yoktur. Her iki kelime de "Allah'tan af ve mağfiret" dilerim anlamına gelir.

ESTAĞFİRULLAH EL AZİM ZİKRİ NE DEMEK?

Yüce Allah en büyük affedicidir ve bir müminin en büyük vazifesi her vakit Allah'ı anmak, günahları için tövbe ve istiğfarda bulunmaktır. Bu bağlamda Estağfirullah el azim zikri her namazdan sonra üç defa söylenir. "Estağfîrullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh" zikrinin anlamı "Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim" şeklindedir.

ESTAĞFİRULLAH ÇEKMENİN FAZİLETİ NEDİR?

Bu zikir, dünyada ve ahirette azaptan kurtulmaya vesile olur. Günahların bağışlanmasına, Allah'ın rızasının ve rahmetinin kazanılmasına imkan sağlar.

ESTAĞFURULLAH KELİMESİNİN KULLANILDIĞI CÜMLELER