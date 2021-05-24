Etik Ne Demek? Felsefede ve TDK Sözlükte Etik Nedir?

Etik tanımı itibariyle ahlak sözcüğüyle karıştırılmaktadır. Ancak etik, felsefenin bir alanı olarak ahlak terimini de içine alacak şekilde kapsamlı bir kavramdır. Buradan hareketle, ahlak ve etik kavramları arasındaki fark, etik ne demek, etik nedir gibi sorularla inceleniyor. Etik felsefe anlamı ile de araştırılırken, bu kelimenin doğru kullanımı da merak ediliyor.

ETİK TANIMI NEDİR?

Etik terimi Yunanca "kişilik, karakter" anlamlarına gelen ethos sözcüğünden türemiştir. Ahlak ve etik kelimeleri eş anlamlı sanılarak birbiri yerine kullanılır. Halbuki ahlak toplumsal kabuller, gelenekler ve kurallar üzerine kuruludur. Ancak etik felsefenin bir alanı olarak doğru ve erdemli yaşamaya ilişkin tartışmaları ve bu alanda geliştirilen iddiaları kapsar. Etik evrenseldir ancak ahlak toplumlara göre farklılık gösterebilir.

ETİK NE DEMEK?

Etik insani değerleri konu edinir ve bu sebeple insana dair tüm yargılarla ve doğrularla ilgilenir. Evrensel bir ifade olan bu terim; İyi, kötü, doğru, yanlış, adalet, suç, değer, erdem, vicdan, gibi kavramları temel alır. Dinler tarihi ve felsefe tarihi, etik kavramının insanlığın ilk çağlarından bu yana varlığını sürdürdüğünü ortaya koyar. Etik türleri arasında yer alan dinî etik kaynağını dinden alır. Dolayısıyla dinlerin çeşitliliği nedeniyle dini etik kavramları da çeşitlilik gösterir. Erdemler etiği ise insanın nasıl biri olması gerektiğini izah eder. Aristo ve Platon'a göre insanın sahip olması gereken dört erdem vardır ve bunlar Basiret, Adalet, Cesaret ve İtidal olarak gösterilmiştir.

ETİK NEDİR FELSEFE

Bir felsefe terimi olarak etik; Platon, Aristotales, Schopenhauer, Kant, Feuerbach gibi ünlü düşünürler tarafından ele alınmıştır. Felsefe, etik kavramını büyünlük içinde inceler. Felsefe, etik kavramının varlığını, var ise evrensel olup olmadığını, iyinin ve kötünün ne olduğunu, evrensel ahlak yasasının varlığını sorgular. Bu sorulara kendi içinde tutarlı açıklamalar yapar. Felsefede temel etik kavramları özgürlük, iyi-kötü, sorumluluk, erdem ve ahlaki eylem şeklindedir.