Flört Ne Demek? İngilizce Flört Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Flört ve sevgili arasındaki fark pek çok kişinin merak ettiği konular arasına yer alıyor. İngilizce'yle yeni tanışanlar ve gençlerin kullandığı kelimelere hakim olmayanlar; flört ne demek, flört nedir, flört etmek ne demek gibi soruların yanıtını inceliyor. İki kişinin sevgili olma yolunda ilerlediğini gösteren bu sözcük, Türkçe'de de İngilizce'deki anlamıyla yer almaktadır.

FLÖRT İNGİLİZCE NE DEMEK?

Flört kelimesi İngilizce "flirt" şeklinden Türkçe'ye girmiştir. Bu kelime Türkçe'de okunduğu gibi yazılmaktadır. İngilizce'de flörtleşmek, flört etmek, flörtözlük gibi kullanımlarda rastlanan flört kelimesi, dilimize İngilizce'den girmiştir ancak kökeni Fransızca fleur kelimesine dayanır. Bu kelime çiçek, buket anlamına gelmektedir.

FLÖRT ANLAMI NEDİR?

Flört kelimesi, İngilizce'de iki kişinin duygusal ilişkisi olarak anlam kazanmıştır. Türk Dil Kurumu'na göre flört kelimesinin anlamı şu şekildedir: Kadın ile erkek arasındaki duygusal ilişki. Birbirlerine duygusal ilgi duyan kadın ve erkek. TDK tarafından gösterilen flört kelimesinin mecaz anlamı ise şudur: Siyasi bir parti, yabancı bir ülke gibi tam olarak bağlanmadan yaklaşma.

FLÖRT VE SEVGİLİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Dilimize de bu anlamıyla geçen kelime, sevgili kelimesinin yerini alacak kadar sık kullanılsa da anlam olarak sevgili sözünün anlamını karşılamamaktadır. Ancak bu iki sözcük ilişkinin birbirinden farklı evrelerini karşılamaktadır. Flört sevgililikten önce yaşanan bir süreçtir. İki kişinin birbirinden etkilendiği aşikar olsa da aralarında tam anlamıyla bir ilişki yoktur. Flört evresinde karşılıklı hoşlanma durumu söz konusudur.

FLÖRT ETMEK NE DEMEK?

Flört etmek iki kişinin birbirine yoğun duygular beslemesi ve bu duyguları çeşitli hareketlerle ve sözlerle birbirine belli etmesidir. Birbirinden hoşlanan iki kişi, bakışmalar, sözler, ifadeler, mimikler yoluyla bu hisleri belli eder. Ancak ilan-ı aşk durumu söz konusu değildir. Bu aşamadan sonra ilişki sevgililiğe evrilir.

FLÖRTÖZ NE DEMEK?

Aynı anda birden fazla kişiyle flörtleşen kişilere flörtöz denir. Flörtözler genelde sevgili aşamasına gelmeksizin birçok kişiyle flörtleşmeleriyle tanınır. Hayatlarına sık sık yeni insanlar girer.