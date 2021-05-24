Global Ne Demek? Global Kelimesinin Anlamı ve Kökeni Nedir?

Bütünsel, küresel anlamına gelen global kelimesi, TDK anlamı ve İngilizce'deki kullanımı ile araştırılıyor. TDK'ya göre global ne demek, global kelimesinin anlamı nedir, küreselleşme ve globalleşme kelimelerinin anlamı nedir gibi sorgulamalar bu kelime kapsamında inceleniyor. Bu kelimenin kökeni ve kullanım alanları haberimizde.

GLOBAL KELİMESİ NE ANLAMA GELİR?

Global kelimesi Fransızca globe "top, küre" kelimesinden türetilmiştir. Global kelime anlamı "genel, küresel, bütünsel" şeklinde karşımıza çıkar. Burada kastedilen küre dünyadır.

GLOBAL NEDİR?

Fransızca bir kelime olan global sözcüğü; bütünsel, toptan, küresel gibi anlamlara gelir. Bu kelimeyle, tüm dünyayı etkileyen olaylar kastedilir. Global olay, global hastalık, global gelişme gibi kullanımlarda olduğu gibi; meydana gelen olayın yerel değil genel olduğu ve tüm dünyayı etkilediği kastedilir.

KÜRESEL NE DEMEK?

Global kelimesinin eş anlamlısı olan küresel sözcüğü; küreyle ilgili olan, küreye benzeyen manasına gelir. Uluslararası olan, tüm dünyayı ilgilendiren durumları ifade etmek üzere küresel ifadesi kullanılır. Küresel ve global birbiri yerine kullanılabilmektedir. Küresel ısınma, küresel ölçek, küreselleşme gibi kullanımlarda bu kelimeye yer verilir.

GLOBALLEŞME NE DEMEK, GLOBALLEŞEN DÜNYA NE DEMEK?

Globalleşme, ülkeler arası bağlantıları ifade etmektedir. Dünya genelinde ekonomik, finansal, politik, ulusal güvenlik, çevresel, sosyal, kültürel ve ulusal eyaletler arası teknolojik bağlantılar, piyasalar ve bireyler yoluyla kıtalararası mesafeleri birbirine bağlayan bir ağ olarak tanımlanır. Globalleşen dünyada ülkeler arası ekonomiler ve diğer dinamikler karşılıklı olarak etkileşim halindedir. Kültürel ve siyasi yakınlaşmalar da globalleşme kapsamına girmektedir.

KÜRESELLEŞME NE ANLAMA GELİR?

Küreselleşme ifadesi, fikirlerin, kültürlerin ve ürünlerin uluslararası bütünleşmesi ve dünya geneline yayılması sürecidir. Küreselleşme dünya genelinde tek tipleşmeyi kapsar. Milletler, devletler ve sınırlar gözetilmeksizin çok boyutlu bir değişim sürecidir. Bu değişim kültürel, siyasal ve teknolojik düzenlemeleri kapsar.