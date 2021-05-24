Host Ne Demek? Host Nedir, Kime Denir?

Uçaklarda, pilotun görev tanımı dışında kalan tüm görevler host ve hosteslere aittir. Hem yolcuların hem de pilotun konforunu sağlayan host ve hostesler uçuş sırasında yeme-içme, yer gösterme ve benzeri ihtiyaçlara hizmet verir. Bu meslek kolu, host ne demek, host nedir ve kime denir gibi sorularla gündeme geldi. Host kelimesinin sözlük anlamı birçok vatandaş tarafından inceleniyor. İşte bu kelimeye ilişkin merak edilenler.

HOST NE ANLAMA GELİR?

Host kelimesi, konuk eden kimse, ev sahibi anlamlarının yanı sıra fiil olarak ev sahipliği yapmak, konuk etmek, ağırlamak anlamlarına gelir. Host kelimesi İngilizce'de bu anlamlarının yanı sıra meslek olan host ve hostes kelimelerinde de kullanılır. Bunun dışında "hosting" sözcüğü de bu kökten türemiş olup "sunucu" anlamına gelir.

HOST NEDİR, NE İŞ YAPAR?

Uçakta yolcuların uçağa alınması, uçaktan indirilmesi, koltukların düzeni ve temizliği, yolculukta verilecek ikramların sayımı ve dağıtımı, emniyet kartlarının tanıtımı ve kontrolü, yolcuların güvenliği ve konforu host ve hosteslerin görev tanımı arasındadır. Olası bir tehlike anında yolcuları güvenli şekilde tahliye etmek de host ve hosteslerin görevlerindendir.

HOST KİME DENİR?

Host erkek uçak görevlilerine verilen isimdir. Host ve hostes olacak kişiler sıkı bir denetimden geçirilir. Gerekli niteliklere sahip olan ve host olan kişiler, uçak yolculuğu esnasında yolcularla ilgilenmekten sorumludur. Host ve hosteslerin görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

Misafirleri güler yüzlü karşılamak

Yolcuların ihtiyaç duyacağı düzen ve temizliği sağlamak

Yolcuları doğru şekilde yönlendirmek

Acil durumları yönetecek güç ve yeterlikte olmak

Hijyen ve güvenlik politikalarına bağlı kalmak hostların görev ve sorumlulukları arasında bulunmaktadır.

HOST NE DEMEK?

Host kelimesi ayrıca ev sahibi, mihmandar, konukçu anlamlarına da gelir. Evinde konuk ağırlayan kişilere bu isim verilir. Pansiyon anlamına gelen "Hostel" kelimesi de bu sözcükten türemiştir.