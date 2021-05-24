Kara Eş Anlamlısı Nedir? Karanın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Eş anlamlı kelimeler, hem dil bilgisi gelişimi hem de yazı veya konuşma dilini zenginleştirmek için sık sık kullanılıyor. Günlük hayatta yaygın olarak kullanılan kelimeler arasında kara sözcüğü yer alıyor ve kara eş anlamlısı, zaman zaman merak konusu oluyor. Bir kara parçasını ifade eden, aynı zamanda koyuluğu ifade eden kara kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıda, kara eş anlamlısı, tanımı ve örnek cümleler yer almaktadır. İşte, Türk Dil Kurumu sözlüğü ve eş anlamlı kelimeler sözlüklerinde yer alan karanın eş anlamlısı...

KARA EŞ ANLAMLISI

Kara sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler arazi, esmer, kötü, siyah, tarla, toprak, uğursuz ve ülke sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

KARA NE DEMEK?

Kara kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır.

Kara, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre kara kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak

- En koyu renk, siyah, ak, beyaz karşıtı

- Bu renkte olan

- Esmer

- Kötü, uğursuz, sıkıntılı

- Yüz kızartıcı durum, leke

- İftira

KARA KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kurbağa karada da soluk alır, suda da.

- Kara gözlüm efkârlanma gül gayri / İbibikler öter ötmez ordayım

KARA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- karada ölüm yok

- karaya ayak basmak

- karaya çıkarmak

- karaya düşmek

- karaya oturmak

- karaya vurmak

- kara çalmak

- kara kara düşünmek

- karalar bağlamak (veya giymek)

- kara sürmek

- karaya sabun, deliye öğüt neylesin

KARA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

kara iklimi, kara kurbağası, kara kuvvetleri, kara mili, kara saban, kara suları, kara vapuru, kara yeli, kara yolu, kara yosunu, ana kara, çaykara

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şu şekilde;

Doktor eş anlamlısı

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