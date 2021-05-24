Gündelik hayatta sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alan laf eş anlamlısı merak ediliyor. Bu kelimenin birden fazla eş anlamlısı olan sözcük bulunurken bilindiği üzere eş anlamlılar yazılışları ve okunuşları farklı ancak anlamları aynı olan anlamdaş kelimeler olarak biliniyor. Hem kelimenin kendisi hem de eş anlamlısı sıkça kullanılırken genellikle eş anlamlısı olanlar alternatif kelimeler kullanılmak istendiğinde tercih ediliyor. Buna göre; laf eş anlamlısı nedir? Lafın eş anlamlısı olan sözcük!
Laf eş anlamlısı olan sözcükler; kelam, lakırtı, söz kelimeleridir. Bu kelimeler; laf sözcüğü yerine kullanılabilir. Cümle içerisinde ya da tek başına kullanıldığında ise anlam bütünlüğü bozulmaz ve anlatım bozukluğuna yol açmazlar.
Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;