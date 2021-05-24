Liselere Geçiş sistemi kapsamında gerçekleştirilecek olan LGS sınav tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklama geldi. Sınav, Haziran ayında yapılacak olup sınav tarihinde erteleme olmayacağını Bakan Ziya Selçuk açıkladı. Katıldığı bir programda konu ile ilgili açıklamalar yapan Bakan Selçuk'un ardından "LGS ne zaman yapılacak, hangi gün? 2021 LGS sınav yerleri/sınav giriş belgesi belli oldu mu?" gibi soruların yanıtları da tekrar gündeme geldi. 2021 LGS sınav süreci…
LGS ERTELENECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk öğrenci ve velilerin merak ettiği "LGS sınavı ertelenecek mi?" sorusuna da yanıt verdi. Selçuk şunları söyledi;
LGS sınavının tarihinde erteleme söz konusu değil, 6 Haziran'da yapılacak. Biz her türlü tedbiri alarak, kontrollü bir şekilde sınavı yapacağız. Bu sene sınavda çok uzun paragraf soruları olmayacak.
LGS NE ZAMAN?
LGS 6 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak.
LGS SINAV YERLERİ 2021 NE ZAMAN, NASIL ÖĞRENİLİR?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 31 Mayıs 2021 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.
Doğal afet, karantina, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM'nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav giriş belgesinde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti yer alacaktır.
LGS SÜRESİ NE KADAR?
a. Merkezî Sınav, 06 Haziran 2021 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.
b. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
c. Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;
i. Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.
ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.
SINAVIN UYGULANMASI
- Merkezî Sınav, 06 Haziran 2021 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.
- Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
- Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;
- Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
- Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.