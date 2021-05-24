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Giriş Tarihi: 24.5.2021 09:27 Son Güncelleme: 24.5.2021 09:28

- İşte Memleketin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Memleket Eş Anlamlısı - İşte Memleketin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Dilimizde hemen hemen her kelimenin eş anlamlısı olan sözcük bulunmaktadır. Hem kelimenin kendisi hem de anlamdaşı olan sözcükler günlük hayatta sıkça kullanılır. Eş anlamı bulunan kelimelerden bir tanesi de memleket kelimesidir. Arapça kökenli olan bu kelimenin birden fazla anlamı bulunmakla birlikte bir kimsenin doğup büyüdüğü yer olarak da bilinmektedir. Aynı zamanda ülke toprakları için de kullanılır. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü kabul edilen nedir? İşte olan sözcük!

Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı ya da anlamdaş olarak adlandırılmaktadır. Eş anlamlısı bulunan kelimelerden bir tanesi de memleket kelimesidir. Günlük hayatta sıkça tercih edilen bu kelimeye alternatif olarak farklı bir kelime kullanmak isteyenler memleket eş anlamlısı nedir sorusuna yanıt arıyor. Etimolojik olarak incelendiğinde Arapça kökenli olmakla birlikte "mlk" kökünden gelmiş ve "mamlaka" yani sahip olunan şey, ülke, devlet kelimesinden alıntı olarak bilinmektedir. Bu kapsamda; memleket eş anlamlısı nedir? Memleket kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

MEMLEKET EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Memleket eş anlamlısı olarak kabul edilen kelimeler; ülke, vatan, şehir, yurt gibi kelimelerdir. En fazla kullanılan ve kabul görülen memleket eş anlamlısı olan kelimeler ise yurt ve ülke olarak kabul edilmektedir. Bu kelimeler "memleket" kelimesi yerine kullanılabilmekle birlikte cümle içerisinde ya da tek başına kullanıldığında ise anlam kayması yaşanmasına engel olurlar.

MEMLEKET NEDİR, NE DEMEKTİR?

Memleket kelimesi, dilimize Arapça'dan geçmiş olup sıkça tercih edilen sözcükler arasında yerini alır. Türk Dil Kurumu'na göre; bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke olarak adlandırılırken aynı zamanda bir kimsenin doğup büyüdüğü yer, şehir olarak da bilinir. Bir diğer anlamı ise iklim ve üretim bakımından ele alınan bölge olarak tanımlanır.

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Memleket Eş Anlamlısı - İşte Memleketin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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