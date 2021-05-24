Misafirin eş anlamlısı nedir sorusuna cevap arayan vatandaşlar, konuk kelimesi ile karşılaşıyor ve "Konuk ile misafir eş anlamlı mı?" diye araştırıyor. Misafir kelimesinin kökeni Arapça'ya dayanmaktadır. Arapça "musafir" kelimesi "sefer eden, yolcu, seyyah" anlamlarına gelmektedir. Ancak dilimize geçerken anlam değişikliğine uğrayan misafir kelimesi daha çok bir yere kısa süreliğine gelen ve ağırlanan konuk anlamını almıştır. "Misafirin eş anlamlısı nedir?" sorusuna verilecek pek çok cevap vardır. Konuk, mihman, davetli, konak gibi kelimeler misafirin eş anlamlısı olarak gösterilebilir. Bunların içinde en çok kullanılan konuk kelimesidir.

MİSAFİRİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Misafir kelimesi deyim ve atasözlerine bile konu olacak kadar kültürümüzde yer etmiştir. Eş anlamlı sözcük ifadesi, birbirinin yerine ödünçlenebilen kelimeler için kullanılmaktadır. Dilimizde eş anlamlı sözcüklere çok sayıda rastlanmakla birlikte bu kelimeler birbiri yerine sıklıkla kullanılmaktadır. Misafir yerine en sık kullanılan eş anlamlı sözcük ise "konuk"tur.

MİSAFİR KELİMESİYLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

Misafirlik toplumumuzda son derece önemli bir mefhumdur ve ev sahibi daima misafire hürmet etmekle mükelleftir. Ancak bu durum kimi zaman suistimal edildiği için konuyla ilgili pek çok deyim ve atasözü türetilmiştir.

"Misafir misafiri istemez, ev sahibi hiçbirini istemez."

"Misafir umduğunu değil bulduğunu yer."

"Misafirin umduğu ev sahibine iki öğün olur."

"Misafir on kısmetle gelir; birini yer, dokuzunu bırakır."

"Misafir üç gün misafirdir."

"Misafirin yüzsüzü sahibini ağırlar."