Ülkemizde ve dünyada etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisi sebebiyle, ülkemizdeki eğitim - öğretim faaliyetleri uzaktan ve vaka sayılarının seyrine göre yüz yüze olarak, sürdürülüyor. 2021 yılının yaz aylarının gelmesiyle birlikte okullarda öğrenim gören çok sayıda öğrenci ile velileri yaz tatilinin başlayacağı tarihi merak ederek araştırmalarını Okullar ne zaman kapanacak 2021 ve yaz tatili ne zaman başlıyor? soruları üzerinden araştırmayı sürdürüyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 2021 yılı okulların kapanacağı - yaz tatilinin başlayacağı tarih ve merak edilen tüm detaylar şöyle;