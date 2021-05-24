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Giriş Tarihi: 24.5.2021 20:12 Son Güncelleme: 24.5.2021 20:12

Okullar ne zaman kapanacak 2021? Yaz tatili ne zaman başlıyor? duyurdu!

Okullar ne zaman kapanacak 2021? Yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB son dakika duyurdu!

’de 1 yılı aşkın süredir etkilerini gösteren covid-19 salgını nedeniyle zaman zaman yüz yüze eğitim yapılmasıyla beraber, vaka sayılarının artış göstermesi sonrası yeniden uzaktan eğitime geçilmişti. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte öğrenci ve öğretmenler yoğun olarak “Okullar ne zaman kapanacak 2021?” şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. (MEB) tarafından yapılan son dakika açıklamaları ve merak edilen Okullar ne zaman kapanacak 2021 ve yaz tatili ne zaman başlıyor? sorularının yanıtları.

Ülkemizde ve dünyada etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisi sebebiyle, ülkemizdeki eğitim - öğretim faaliyetleri uzaktan ve vaka sayılarının seyrine göre yüz yüze olarak, sürdürülüyor. 2021 yılının yaz aylarının gelmesiyle birlikte okullarda öğrenim gören çok sayıda öğrenci ile velileri yaz tatilinin başlayacağı tarihi merak ederek araştırmalarını Okullar ne zaman kapanacak 2021 ve yaz tatili ne zaman başlıyor? soruları üzerinden araştırmayı sürdürüyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 2021 yılı okulların kapanacağı - yaz tatilinin başlayacağı tarih ve merak edilen tüm detaylar şöyle;

  • 2021 yılında okullardaki eğitim - öğretim faaliyetleri 2 Temmuz 2021 Cuma günü sona erecek ve yaz tatili başlayacak.



MEB'DEN SINAV REHBERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerle velilerin kafa karışıklığını gidermek için sınav rehberi hazırladı. Bakanlığın internet sitesine konulan rehberde öğrencilerden ve velilerden gelen sorular tek tek cevaplandırıldı. MEB tarafından daha önce yapılan açıklamada ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesinin öğrencilerin tercihine bırakıldığı bildirilmişti.



Dün ise Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün web sayfasından (https://tegm. meb.gov.tr/) ilkokul 4. sınıf ve ortaokullarda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemindeki sınavlara dair merak edilen sorular yanıtlandı. Sorulara verilen yanıtlar arasında, ilkokul 4. sınıf ile ortaokullardaki öğrencilerin, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına istedikleri derslerden katılabileceği bilgisi de yer aldı. İşte sorular ve yanıtları:

İLKOKUL 4. SINIF VE ORTAOKULLAR

İlkokul 1, 2, 3. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?

Sınav yapılmayacak. Ders etkinliklerine katılım durumunuz öğretmeniniz tarafından değerlendirilerek karne notunuz belirlenecek.

İlkokul 4. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?

İkinci dönem derslerden sınava girebilir, girmiş oldukları sınavların puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir ya da ikinci dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler.



Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?

İkinci dönem derslerinden sınava girebilir, girmiş oldukları sınavların puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir ya da ikinci dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler.

Ortaokul öğrencisiyim, seçmeli derslerden sınav olacak mı?

Seçmeli dersler de dahil olmak üzere tüm derslerden istemeleri halinde sınava girecekler.

Uzaktan eğitime geçmeden önce okulda sınav olmuştuk. Başka sınav olacak mıyım?

Eğer 17 Mayıs 2021 tarihinden önce sınava girdiyseniz tekrar sınava girmenize gerek yok.

SINAVLAR 18 HAZİRAN'A KADAR YAPILACAK

İstediğim dersten sınava girmeyebilir miyim?

Hangi ders veya derslerden sınava girmek istediğinizi velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne yapacağı başvuru sırasında belirtmesi gerekmektedir.

Bu dönem daha önceden katıldığım sınavdan düşük puan aldım. Puanımı yükseltme şansım var mı?

Eğer 17 Mayıs 2021'den önce girmiş olduğunuz bir sınavdan düşük puan aldıysanız velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine kadar okula başvurması halinde tekrar sınava girebilirsiniz. Ancak karneye sadece bir sınav puanınız yansıtılmış olacak.



Sınavlar ne zaman yapılacak?

Sınavlar okulda 18 Haziran 2021 tarihine kadar yapılmış olacak.

Sınavların süresi olacak mı? Kaç soru sorulacak?

Bir sınav süresi 40 dakika olacak. Sınavlarda çıkacak soru sayısı ve soru türü dersin öğretmeni tarafından belirlenecek.

BAŞKA ŞEHİRDE SINAVA GİRME İMKÂNI

Uzaktan eğitim nedeniyle okulumun olduğu ilden farklı bir ilde bulunuyorum. Sınav olmak için kayıtlı olduğum okula gitmek zorunda mıyım?

Şehir dışında iseniz sınavlara bulunduğunuz yerdeki aynı okul türündeki bir okulda girebilirsiniz. Bunun için velinizin 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar talebinizi bulunduğunuz ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletmesi ve öğrenim gördüğünüz okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirmeniz gerekmektedir.

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Okullar ne zaman kapanacak 2021? Yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB son dakika duyurdu!
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