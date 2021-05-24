Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Olanak Eş Anlamlısı Nedir? İşte Olanak Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
Giriş Tarihi: 24.5.2021 09:23 Son Güncelleme: 24.5.2021 09:23

Eş Anlamlısı Nedir? İşte Olan Sözcük

Olanak Eş Anlamlısı Nedir? İşte Olanak Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Anlamdaş kelimeler gündelik hayatımızda karşımıza çıkarken eş anlamlısı ile merak ediliyor. Türkçeden birden fazla kelime eş anlamlı yani anlamdaş olabilir. Aynı varlığı, kavramı veya durumu ifade eden, yazılışları ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcükler, eş anlamlı sözcükler olarak tanımlanır. Dilimize yabancı dillerden girmiş sözcüklerin bizdeki karşılıklarıyla kurdukları ilişkiden doğan arasında bulunan ise birden fazladır. ? İşte olan sözcük

Olanak kelimesi eş anlamlısı ile araştırma konusu haline geliyor. İlkokul çağındaki öğrencilerin sıklıkla karşılaştığı eş anlamlı yani anlamdaş kelimeler aynı varlığı, kavramı veya durumu ifade eden, yazılışları ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklerdir. Buna göre; Olanak eş anlamlısı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Olanak kelimesine eş anlamlı olarak imkan sözcüğü karşılık buluyor. Kelime için gündelik yaşam içerisinde imkan sözcüğünün eş anlamlı olarak kullanabiliyor.

OLANAK EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Olanak kelimesinin eş anlamlısı deyince ilk akla "İmkan" kelimesi geliyor. Eş anlamlı kelimeler, genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerini birebir karşılayabilen ve birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimeler olarak ifade edilirler. Eş anlamlı kelimeler, cümlede birbirleri ile yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi bir değişiklik ve bozulma olmaz.

OLANAK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Olanak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre olanak kelimesi imkan anlamını taşır. Olanak kelimesine eş anlamlı olarak ise imkan sözcüğü karşılık buluyor. Yazılış ve okunuşları bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamda kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Olanak Eş Anlamlısı Nedir? İşte Olanak Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA