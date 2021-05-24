Online Ne Demek? TDK Sözlüğe Göre Objektif Kelime Anlamı Ve Kökeni Nedir?

İnternette özellikle sohbet ekranlarında ve mesajlaşma uygulamalarında karşımıza çıkan online terimi internet kullanıcılarının merak ettiği konular arasına girdi. Dilimize yerleşen ve adeta Türkçe bir kelime gibi sıkça kullanılan online Türkçe anlamı ne, online bağlantı, online çalışma, online ortam, online olmak anlamı ne demek gibi sorulara malzeme oldu. İşte online ne demek ve İngilizce online kelimesi Türkçe'de ne anlama gelir sorusunun yanıtı.

ONLINE TÜRKÇE ANLAMI NE?

Online kelimesi "on" ve "line" kelimelerinden oluşmaktadır. "On" açık ve üstünde anlamlarına gelen bir kelimedir. "Line" ise Latince linea "keten ipliği" kelimesinden alıntı olup hat anlamına gelir. Dolayısıyla online kelimesi "Hatta, çevrimiçi" manalarına gelir. Bu terim ilk olarak telefon bağlantılarında kullanılmıştır.

ONLINE BAĞLANTI NE DEMEK?

Online kelimesi önceleri telefon bağlantısı için hat olup olmadığını kontrol ederken kullanılmışsa da günümüzde internet bağlantısı ile ilgili olarak kullanılmaktadır. Online bağlantı, internet üzerinden bağlantı manasına gelmektedir. Bu bağlamda online görüşme, online sohbet, online ders gibi söz grupları da ortaya çıkmıştır. Tüm bu ifadelerde olduğu gibi, online kelimesinin yanına gelen kelimeyle oluşan söz grubu, söz konusu işin internet ortamında çevrimiçi yapılacağını gösterir.

ONLINE OLMAK NE DEMEK?

Bu söz grubu, internette aktif ya da çevrimiçi olmayı belirtmek üzere oluşmuş, yarı Türkçe yarı İngilizce bir ifadedir. Sohbet ortamında aktif olmak ya da internetteki herhangi bir platformda çevrimiçi olmak manasına gelir. Ancak son yıllarda internetten sıyrılıp günlük hayat için de kullanılır hale gelmiştir. "Mekanda online" kullanımı buna bir örnektir ve bir kişi bir mekana giriş yaptığında kullanılır.

ONLINE ÇALIŞMA NE DEMEK?

İşi imkan veren pek çok çalışan, koronavirüs salgını sürecinde evden internet aracılığıyla çalıştı. Bu çalışma stiline online çalışma denilmektedir. Online çalışma, internet yardımıyla ofis dışında uzaktan çalışmak olarak adlandırılır.

ONLINE ORTAM NE DEMEK?

Online ortam internetin olduğu tüm sosyal ağlar manasına gelir.