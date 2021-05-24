İngilizce PM Ne Demek, Açılımı Nedir? PM Gece mi Gündüz mü?

PM ve AM İngilizce terimleri, 12 saatlik zaman sistemiyle karşılaşanların dikkatini çekiyor. Türkçe'de saatler 00:00'dan 23:59'a kadar saat dilimlerine ayrılır ve 24 saatin her biri farklı bir rakamla karşılanır. Ancak İngilizce'de gün 12 saatlik iki bölüme ayrılır. Ve bu bölümler AM ve PM kısaltmalarıyla adlandırılır. Bu durum, PM ne demek, PM açılımı nedir, PM Türkçe'de ne anlama gelir gibi soruları doğuruyor. İşte İngilizce PM ne demek sorusunun cevabı.

PM AÇILIMI NEDİR?

12 saatlik zaman, birçok İngilizce konuşulan ülkede ve eski İngiliz sömürgelerinde olduğu gibi birkaç ülkede de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemde bir gün AM ve PM şeklinde 12 saatlik iki zaman dilimine ayrılır. PM açılımı Post Meridiem şeklindedir. Latince olan bu tanım, "öğleden sonra" anlamına gelmektedir. AM açılımı ise Ante Meridiem şeklinde olup bu ifade ise "öğleden önce" anlamına gelmektedir.

PM NE DEMEK TÜRKÇESİ

PM yani Post Meridiem, 12 saatlik zaman tasnifine göre öğleden sonrayı karşılamaktadır. PM ile tanımlanan zaman, 24 saatlik zaman dilimine göre 12:00'dan 23:59'a kadar olan süreyi kapsamaktadır. Bu saat diliminde, 24 saatlik zaman ayrımında olduğu gibi 12:00'dan 23:59'a kadar olan adlandırma yerine 12'den sonra zaman sıfırlanır.

İNGİLİZCE P.M. NE DEMEK?

Öğlen 12:00 itibariyle saatler 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 şeklinde gösterilir. Gece ile gündüzü ayırt etmek amacıyla da öğleden sonra saatler 1:00 PM şeklinde gösterilir. Bizdeki 23:59'u karşılayan 11:59 PM'den sonra 12:00 AM başlar.

PM GECE Mİ, GÜNDÜZ MÜ?

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avustralya, Hindistan, Meksika, Mısır, Malezya gibi ülkelerde 12 saatlik zaman kullanılmaktadır. Bilgisayar sistemlerinde de çoğunluğu 24 saatlik sisteme uyumlu olmasına rağmen dil ve bölgeye bağlı olarak 12 saatlik zaman sistemi görülür. Bu nedenle saat ayarlama esnasında PM gece mi yoksa gündüz mü sorusu ortaya çıkar. Öğlenden gece yarısına kadar olan süreyi kapsayan PM gündüz olarak nitelendirilebilir.