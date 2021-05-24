Radikal Ne Demek? TDK Sözlük Anlamına Göre Radikal Nedir? Radikal Kelimesi Cümle İçinde Kullanımı

Kelimelerin anlamı ve kökeni hakkında araştırma yapan birçok kişi, siyaset, felsefe, kimya gibi çeşitli alanlarda kullanılan radikal kelimesini de gözden kaçırmadı. Bu kelime, radikal ne demek, radikal karar ne demek gibi sorularla araştırıldı. Radikal kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir sorusuna yanıt bulmak isteyen vatandaşlar, Türk Dil Kurumu'nun ilgili maddesi için haberimize göz atabilir. Radikalizm ne demek, radikal insan ne demek sorularının yanıtı ve detaylar haberimizde.

RADİKAL NE DEMEK TDK

Latince kökenli olan bu kelime, Türk Dil Kurumu'nun ifadesine göre "Köklü, kökten, temelli" manalarına gelmektedir. Bu kelime, bu anlamlarının yanı sıra "bilimde, dinde, siyasette esasa dönük yenilikler yapma eğiliminden yana olan" anlamlarını da kazanmıştır.

RADİKALİZM NE DEMEK?

Radikalizm veya diğer adıyla köktencilik, siyasal ilkelerin kökten değiştirilmesini öneren felsefi öğretidir. Temelinde faydacılık yatan ve felsefeden doğan bu anlayış, siyasi bir terim olarak ilk kez 1876 yılında İngiltere'de köklü değişiklikler isteyen ve ayrılıkçı hareketler sergileyen parti üyelerine karşı kullanılmıştır. Sosyal meselelere temelden ve alışılagelmiş, denenmiş usûl ve prensiplerden tamâmıyle farklı şekilde çözüm bulma hareketi, kökten ve tamâmen değişme, değiştirme hareketi olarak ifade edilir.

RADİKAL NE ANLAMA GELİR?

Radikal kelimesi, bir siyasi partiyi ya da anlayışı aşırı şekilde desteklemek anlamında kullanılacağı gibi, bir siyasi fikri kökten ele almak ve güncellemek manasında da kullanılmaktadır.

RADİKAL KARAR NE DEMEK TDK

Alışılmamış ve daha önce denenmemiş kararlara radikal karar denir. Örneğin, bütün ömrünü aynı şehirde geçiren birinin bir anda yurt dışına yerleşme kararı alması radikal bir karardır.

RADİKAL İNSAN NE DEMEK?

Radikal insan ifadesi günümüzde iki anlama karşılık gelmektedir. Bunlardan ilki, "yaşama biçimlerini, yaşama ilişkilerini eleştirip kökten değiştirme eğiliminde olan kimse" diğeri ise "siyasi, dini ya da toplumsal herhangi bir meseleyi aşırılık derecesinde savunan kişi" şeklindedir.

RADİKAL CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

"Radikal olmak işi kökünden almaktır ve kök de insan için insanın kendisidir" – Karl Marx

"Birtakım mesut tesâdüfler, yeni idâreye daha radikal ve daha realist bir iş anlayışı değişikliği getirsin" - Reşat N. Güntekin

"Vietnam harbi tahminlerin üstünde pahalıya oturmuştur. Aslında ABD dış politikasında radikal bir değişme yoktur" - Ergun Göze

"Bürokratlar, görünüşte taklit bir radikalizm = kökten değiştirmecilik hasreti içinde koşar ve "bu düzen değişmelidir"in şampiyonluğunu yaparlar" - Ahmet Kabaklı