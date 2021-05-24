Ruhu Şad Olsun Ne Demek? Ruhu Şad Olsun Anlamı Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Vefat edenleri anarken kullanılan "ruhu şad olsun" ifadesi, ruhu şad olsun ne demek sorgusuyla aratılıyor. Bu ifadenin derinliğini ve anlamına ilişkin detayları öğrenmek isteyen pek çok kişi, ruhu şad olsun anlamı nedir ve ruhu şad olsun kime denir sorgularıyla araştırma yapıyor. İşte bu kelime hakkında detaylı bilgi.

ŞÂD NE DEMEK OSMANLICA

Sevinçli, mutlu anlamlarına gelen şad kelimesi Farsça şiyâta kelimesinden dilimize geçmiştir. Osmanlıca ile dilimize giriş yapan bu kelime, şad etmek "sevindirmek" ve şad olmak "sevinmek, mutlu olmak" kalıplarında da yer alır.

RUHU ŞAD OLSUN NE DEMEK?

Vefat edenlerden söz ederken onlar için dua etmek ve iyi dilekte bulunmak, toplumumuzda değişmez bir alışkanlıktır. Ölenlerin günahlarının affolunması ve ruhlarının huzur bulması için dua ederken, genellikle "Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun" ifadeleri kullanılır. Bu cümle, adı geçen merhum kişinin ruhunun huzur olması, ahirette mutlu olması için söylenir.

NEDEN RUHU ŞAD OLSUN DENİR?

Dinimizde ve ahiret inancı olan tüm toplumlarda vefat edenlerin arkasından, ruhunun huzura ermesi ve günahlarının affedilmesi için dua edilir. Ruhu şad olsun ifadesi de bu sebeple kullanılmaktadır. Mevlevilikte söylenen cenaze gülbenklerinde de bu ifadeye rastlanır. "Ruh-ı revanı şad ü handan ola" dileği de ruhu huzur bulsun, huzurlu ve mutlu olsun manalarına gelmektedir.

RUHU ŞAD OLSUN DEMEK CAİZ Mİ?

Ölen bir kişinin ardından hayır duası edildiğinde, ölen kişi hayırlı bir ömür yaşadıysa dua edene de sevabı yazılır. Ayrıca bu dualar merhumun ruhunu hafifletir. Ruhu şad olsun deyimi dinen caizdir ve söylenmesinde bir sakınca yoktur. Ancak yanı sıra "Allah günahlarını affetsin, Allah rahmet eylesin" gibi Müslümanlara has duaları da söylemek daha hayırlı olacaktır.