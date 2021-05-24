Şad Ne Demek? TDK Sözlükte ve Eski Türklerde Şad Kelimesinin Anlamı Nedir?

Günümüzde daha çok merhumları anarken kullanılan şad kelimesi, kelimenin anlamını bilenler tarafından "mutlu" anlamına gelecek şekilde cümle içinde de kullanılır. Bu kullanımı merak edenler, şad ne demek, ruhu şad olsun ne demek gibi sorularla kelimeyi araştırıyor. Şâd Türkçe mi sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte şad kelimesinin TDK sözlük anlamı ve cümle içinde kullanımı!

ŞAD TÜRKÇE Mİ?

Sevinçli, mutlu anlamlarına gelen şad kelimesi, Osmanlıca döneminde Farsça şiyâta kelimesinden dilimize geçmiştir. Edebi eserlerde sıkça kullanılan bu kelime, özellikle Divan edebiyatında Farsça tamlamalarda yer alır. Dilşad "gönlü hoş, gönlü mutlu" kelimesinde de yer bulur.

RUHU ŞAD OLSUN NE DEMEK?

Vefat edenlerden söz ederken onlar için dua etmek ve iyi dilekte bulunmak, toplumumuzda değişmez bir alışkanlıktır. Ölenlerin günahlarının affolunması ve ruhlarının huzur bulması için dua ederken, genellikle "Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun" ifadeleri kullanılır. Bu sebeple ruhu şad olsun cümlesinin anlamı merak ediliyor. Bu cümle, adı geçen merhum kişinin ruhunun huzur olması, ahirette mutlu olması için söylenir.

ŞÂD NE DEMEK OSMANLICA

Şâd kelimesi Osmanlıca'ya da Farsça'daki anlamıyla geçmiştir ve günümüzde kullanıldığı gibi mutlu, neşeli manasına gelmektedir. Şad etmek "sevindirmek" ve şad olmak "sevinmek, mutlu olmak" kalıplarında da yer alır.

ŞAD NASIL YAZILIR TDK

Şad kelimesi aslına uygun olarak şapkalı a ile "şâd" şeklinde yazılmaktadır. Ancak günümüzde bu şapka kullanılmadan da yazılabilmektedir. Bu şapka, a harfinin uzun okunması gerektiğini ifade eder. Anlam karışıklığını önlemek adına şâd kullnımı daha çok tercih edilmektedir.

ESKİ TÜRKLERDE ŞAD NE DEMEK?

Şad, eski Türklerde hükümdar soyundan gelen yüksek rütbeli yöneticilere verilen bir unvandır. Eski Türk yazıtlarında ve bilhassa Bugut Yazıtı'nda rastlanan bu kelime, Osmanlıca şâd kelimesiyle karıştırılmamalıdır.