Türkçe'de pek çok kelimenin hem eş hem de zıt anlamlısı bulunur. Bunlar arasında savaş zıt anlamlısı da oldukça tercih edilen kelimeler arasında yer alır. Zıt anlam birbirlerinin tamamen karşıtı olan şeyleri ifade ederken hem yazılış hem okunuş hem de anlam olarak birbirlerinden farklıdırlar yani karşıttırlar. Öte yandan hem cümle içerisinde hem de tek başına anlam kaybı olmadan kullanılabilirler. Savaş zıt anlamlısı nedir? Savaşın zıt anlamlısı olan sözcük hangisidir?

SAVAŞ ZIT ANLAMLISI

Savaş zıt anlamlısı; barış kelimesidir. Savaş kelimesinin tam tersi anlamı ifade ederken aynı zamanda hem yazılışları hem okunuşları hem de anlamları farklıdır. Barış kelimesi Türk Dil Kurumu'nca sulh, karşılıklı anlayış, uyum ve hoşgörüyü ifade etmektedir.

Savaş kelimesinin zıt anlamlısı "barış" olarak kabul edilirken barış kelimesinin zıt anlamlısı da "savaş" olarak kabul edilmektedir.