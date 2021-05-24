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Giriş Tarihi: 24.5.2021 09:51 Son Güncelleme: 24.5.2021 09:52

Zıt Anlamlısı - İşte Sorunun Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Soru Zıt Anlamlısı - İşte Sorunun Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Günlük hayattaki konuşma dilinde, yazı dilinde ve birçok alanda sık olarak kullanılan sözcükler arasında "" kelimesi yer alıyor. Bu nedenle de, soru zıt anlamlısı, hem öğrenciler hem de vatandaşlar için zaman zaman merak konusu oluyor. Zıt anlamlı kelimeler sözlüğü, sözcüklerin zıt anlamlısı merak edildiğinde araştırılan sorulara yanıt oluyor. tanımlarına ve Türk dilinde yer alan kelimelere göre, soru kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Aşağıda, soru kelimesi ile zıt anlam taşıyan 'deki kelime ve tanımları yer alıyor.

Bir isim olan ve fiil olarak kullanıldığında soru sormayı ifade eden "soru" kelimesine pek çok alanda başvuruluyor. Günlük konuşmada çok kez tercih edilen soru sözcüğü, yazı dilinde de yoğun olarak kullanılmakta. Bu nedenle de soru kelimesi zıt anlamlısı ve sözlük anlamı araştırılıyor. TDK ve zıt/eş anlamlı kelimeler sözlüklerine göre soru kelimesinin zıt anlamlısı nedir? İşte, soru zıt anlamlısı ve tanımı...

SORU ZIT ANLAMLISI

Soru kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : cevap, yanıt

SORU NE DEMEK?

Cevap almak üzere söylenilen cümle şekli, kicümleyi meydana getiren öğelerden her hangibirine "mi" edatının katılmasıyla veya kim, ne, hangi, ne zaman, nasıl gibi bir takım kelimeler kullanılmasiyle olur. Soru fiilde olup cümlenin bütün öteki öğelerim de kapsarsa "buna TÜM SORU ( Int. totale, absolue ou primaire ) denir; cümlenin yalnız bazı öğelerine değgin olursa KIŞIMLI SORU ( Int. partielle, relative, secondaire ou mediate ) adını alır. Sorular "Şunu mu, bunu mu, yoksa ötekini mi" gibi ÇATALLI ( Int. disjunctive ) veya "Kim neyi nasıl anladı" gibi KATMERLİ ( Int. multiple ) olabilir.

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Soru Zıt Anlamlısı - İşte Sorunun Zıt Anlamlısı Olan Sözcük
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