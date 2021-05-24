Tenha kelimesi, somut ve soyut olarak pek çok alanda kullanılıyor. Bu nedenle de bu kelimenin anlamının yanı sıra tenha zıt anlamlısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu nokta zıt anlamlı kelimeler sözlüğü ve TDK yardıma koşuyor. Türk dilindeki kelimelere göre Tenha zıt anlamlısı nedir? İşte, tenha zıt anlamlısı olan sözcük...

TENHA ZIT ANLAMLISI

Tenhanın zıt anlamlısı "kalabalık"tır.

TENHA NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Tenha kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tenha, Farsça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre tenha kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Issız

- Kalabalık olmayan

- Yalnız, tek

TENHA KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Dükkânın önü gene kalabalıkça idi ama içi tenhaydı.

TENHA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tenha kalmak