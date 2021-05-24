Eğitim - Öğretim kurumlarında verilen Türkçe derslerinde konu olarak yer alan, gündelik yaşantımızda yazı dili, konuşma dili gibi yerlerde tekrara düşmemek, cümleye çeşitlilik katmak için kelimelerin eş anlamlıları kullanılmaktadır. Kimi zamanlarda bulmaca çözerken karşımıza çıkan bu anlamdaş kelimelerden birisi de "Tümce" olarak karşımıza çıkmaktadır. Tümcenin eş anlamlısı olan sözcük ile ilgili detaylara erişmek isteyenler Tümce Eş Anlamlısı Nedir? sorusu üzerindeki yoğun araştırmalarına devam ediyor. Merak edilen Tümce Eş Anlamlısı Nedir? sorusuna ilişkin tüm bilgiler ve örnekler şöyle;

TÜMCE EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlüğünde "Tümce" kelimesinin eş anlamlısı olarak "Cümle" kelimesi verilmektedir.

Bu bilgiler ışığında, kurallı ve anlamlı bir cümle kurulduğunda Tümce kelimesinin yerine Cümle kelimesi yazılması sonrasında kurulan cümlede herhangi bir anlam ya da tür değişikliği meydana gelmemektedir.

Daha anlaşılır olması açısından buna örnek olarak Adalet Ağaoğlu'nun eserinde yer alan

"Her şey bütün bağlantılarıyla anlaşılmadan o tek tümceyi çevirtmek istemiyordu."

ifadesi verilebilir. Bu ifadedeki tümce yerine cümle yazılması halinde herhangi bir farklılık oluşmayacaktır.

TÜMCE NEDİR, NE DEMEK?

Tümce kelimesi ile ilgili olarak Türk Dil Kurumu (TDK) Bilim Ve Sanat Terimleri Sözlüğü - Dilbilgisi Terimleri Sözlüğünde verilen bilgiler şu şekilde;

Herhangi bir yargı bildirmek amacıyla başlı başına çekimli eylemle ya da çekimli bir eylemle beraber olarak kullanılan sözcük öbeğine Tümce denilmektedir.

Tam olarak anlaşılabilmesi açısından bunlara

Gel; Tren geçiyor;

Ali sinemaya gitmeyecek;

Ahmet'in yazdığı kitap birincilik kazanmış;

insan kendi memleketinden uzaklaşıp da böyle başka ırklarla meskûn ayrı isimli yerlere gitti mi, bilmediği, görmediği acayip vakalarla karşılaşmak, birtakım sergüzeştler geçirmek ister

örnekleri verilebilir.