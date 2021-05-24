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Giriş Tarihi: 24.5.2021 09:08 Son Güncelleme: 24.5.2021 09:08

Eş Anlamlısı - İşte Ulusun Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Ulus Eş Anlamlısı - İşte Ulusun Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Derslerde, siyasette, kısacası günlük hayatın birçrok alanında en çok kullanılan kelimeler arasında " kelimesi yer alıyor. Bu nedenle de "ulus eş anlamlısı" sık sık araştırılıyor. Eş anlamlı kelimeler sözlüğü bu noktada yardıma yetişiyor. Buna göre, ulus kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte, farklı alanlarda kullanılan ulus kelimesi eş anlamlı sözcüğü...

Ulus kelimesi, günlük hayatta sık olarak kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu nedenle de, ulus eş anlamlısı, hem öğrenciler hem de vatandaşlar tarafından kimi zaman merak konusu oluyor. Eş anlamlı kelimeler sözlüğü, bu durumda sorulara yanıt oluyor. Türk dilinde yer alan kelimelere göre, ulus kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıda, ulus kelimesi ile aynı anlama gelen Türkçe'deki sözcük yer almaktadır.

ULUS KELİMESİ EŞ ANLAMLISI

Ulus kelimesinin eş ve yakın anlamlısı, anlamdaşı Millet kelimesidir.

MİLLET NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Millet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Millet kelimesi Arapça kökenlidir.
TDK'ye göre millet kelimesi anlamı şu şekildedir:

  • Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus
  • Herkes, bir yerde bulunan kimselerin bütünü
  • Benzer özellikleri olan topluluk
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Ulus Eş Anlamlısı - İşte Ulusun Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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