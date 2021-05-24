Türk Dil Kurumu Resmi Sitesi'ne göre; yokuş kelimesinin zıt anlamlısı da aşağı doğru inmek anlamını ifade etmektedir. İlkokul ortaokul ve lisede gördüğümüz dil bilgisi eğitiminin yanı sıra aslında çokça kez karşılaştığımız ve günlük konuşma dilinde kullandığımız bu karşıt sözcükler araştırma konusu haline geliyor. "Yokuş Zıt Anlamlısı Nedir?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. İşte yokuş kelimesinin zıt anlamlısı ve tüm detaylar…

YOKUŞ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumu (TDK) resmi sitesinde bu kelimenin anlamını açıklarken "yukarı gittikçe yükselen eğimli yol" ifadesini kullanmıştır. Yokuş kelimesinin karşıtını ifade eden yani zıt anlamlısı "iniş" kelimesidir. Bu kelime ise yukarıdan aşağı doğru gittikçe eğimi azalan yol, yer şeklinde açıklamıştır.

ZIT ANLAMLI KELİMELER

Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denmektedir. Bunlara örnek vermek gerekirse; Siyah-beyaz, uzun-kısa, aşağı-yukarı, ileri-geri, var-yok, gelmek-gitmek gibi birçok sözcük gurubu söylenebilir.

Öte yandan bilinmelidir ki her kelimenin zıt anlamlısı yoktur.

YOKUŞ ZIT ANLAMLISI

Yokuş kelimesinin zıt anlamlısı

1.İniş

YOKUŞ NE DEMEK?

Yükselerek giden yol anlamını taşıyan bu sözcüğün tam olarak zıt anlamlı kelimesi ise bulunmamaktadır. Ancak TDK'ya göre iniş kelimesi bu kelimenin karşıtı olarak kullanılabilir.

Öte yandan etimolojik olarak incelendiğinde kesin olmamakla birlikte "yok" eyleminden "ış" ekiyle türetilmiş olduğu bilinmektedir.