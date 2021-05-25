Binlerce adayın katılım gösterdiği ALES sınav sonuçları için heyecan dorukta. Sonuçların açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyurulmuş olup, sonuç bilgileri Türkçe ve İngilizce olacaktır. Doğru ve yanlış cevaplar hesaplanacak ve ham puan ortaya çıkarılacaktır. Yapılan değerlendirmeler sonucu erişime açılacak olan ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Bu başlık altından; ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı ve diğer bilgilere ulaşabilirsiniz.
ALES SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre ALES sınav sonuçları 27.05.2021 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
SONUÇLAR NASIL HESAPLANACAK?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2021-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının bir kısmı yayımlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dün yapılan 2021-ALES/1 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.
ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Önceki yıllarda ALES puanını kullanıp geçerlilik süresi 3 yıl olarak biliniyordu. Fakat yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen değişiklik ile beraber, günümüzde 5 yıl boyunca ALES puanını kullanmak mümkün. Sınava girişten itibaren 5 yıl sonraki sınava kadar aynı puan ALES için değerlendirilebilir.
Okutman, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, çevirici, uzman ve eğitim ile öğretim planlamacısı gibi birçok bölüm kapsamında kariyer planlaması adına ALES puanı kullanılır. 2020 yılı itibariyle de 5 yıl süreli olarak ALES puanını değerlendirmek mümkün. Böylece lisansüstü eğitim için gerekli olan puan elde edilebilir ve 5 yıl süreyle istenildiği zaman kullanılabilir.
2017 yılında alınan karar sayesinde artık ALES puanı elde eden pek çok kişi, bu puanı 5 yıl süreyle kullanma hakkını elde edebiliyor. Böylece bir daha sınava girmeye gerek olmadan, daha sonraki yıllarda gerçekleştirilecek lisansüstü eğitim noktasında kullanmak mümkün hale geliyor. Bu doğrultuda 3 yıldan 5 yıla çıkarılan geçerlilik süresi sayesinde, farklı meslek gruplarına göre lisansüstü eğitim noktasında kullanılabilir.