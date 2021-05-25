Başakşehir, dev eğitim külliyesine kavuştu. 47 dönüm arazi üzerinde yükselen Bahçeşehir Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi açıldı.

"İŞİMİZ ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK"



Açılışa katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayırsever Demiröz ailesi tarafından yapılan dev eğitim külliyesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Bizim işimiz çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onlara yeni eğitim mekânları kazandırmaktır" dedi.

Ziya Selçuk, şunları söyledi:



"Eğitim yatırımlarını çok önemsiyorum. Herkesin maddi gücü olabilir. Ancak, herkes hayır yapamaz. Demiröz ailesinin bu yatırımı bizleri çok mutlu etti. Gençlerimizin eğitim alacağı yeni kurumların hayata geçirilmesinin vermiş olduğu mutluluk tarif edilemez. Biz bir çocuğun gülümsemesine hayranız. Bizim işimiz çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onlara yeni eğitim mekânları kazandırmaktır."

"YENİ HİKÂYELER YAZILACAK"



Ziya Selçuk, gençlere yönelik beklentilerinin her geçen gün arttığını belirterek, "Bir çocuğun hayaliyle beraber dünyanın nasıl güzelleşeceğini çocuklarımıza anlatmalıyız. Yapılan eğitim yatırımları ve çalışmaları toplumumuzun yol haritası olmalıdır. Böyle güzel ve anlamlı eserlerle birlikte çocuklarımız yeni hikâyeler yazmak için fırsat buluyor. Yarınlarımız bu eğitim yuvalarında yetişiyor, yetişmeye de devam edecek" şeklinde konuştu.

YERLİKAYA: "GENÇLERE EN BÜYÜK YATIRIM EĞİTİMDİR"



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da; Bahçeşehir Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi'nin Başakşehir ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Yerlikaya; "Yeni eğitim yuvası gözümüzün nuru çocuklarımıza hayırlı, uğurlu olsun. İçinde bulunduğumuz yaşam vadisini hayata geçiren Demiröz ailesini yürekten tebrik ediyorum. Hiç şüphe yoktur ki eğitim, en büyük yatırımdır. Değerlerimizi ve kültürümüzü yeni nesillere aktarmanın temelinde de yine eğitim yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR'İN İLK FEN LİSESİ



Bahçeşehir Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi'nin bünyesinde 20 derslikli ilk fen lisesi, on ikişer derslikli ilkokul ve ortaokul, 200 kişilik kız ve erkek öğrenci yurtları, huzurevi, aile sağlığı merkezi ve 150 kişilik mescit yer alıyor.