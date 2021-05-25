E Okul VBS öğrenci giriş ekranı: MEB e-Okul öğrenci girişi ile sınav sonuçları, ders programı ve karne notu öğrenme

Okullarda uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, okullar 2 Temmuz'da kapanacak ve öğrenciler bu tarihe kadar ders görecek. EBA üzerinden canlı dersleri takip eden öğrenciler, bir yandan E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı üzerinde yoğunluk oluşturuyor.
Bilindiği gibi, e Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları, sınav tarihleri, ders programı ve karne notu sorgulama gibi birçok işlem hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Peki, E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Öğrenci Girişi nasıl yapılır?
İşte, E-Okul VBS öğrenci ve öğretmen girişi ekranı
Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan e-Okul, birçok bilgiye hızlı erişme imkânı sunuyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebiliyor. MEB tarafından hizmete açılan bu sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istediği zaman anında erişim imkânı buluyor.
E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
(E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) erişebilmek için yukarıda yer alan link üzerinden kırmızı butona tıklayınız. Tıkladığınızda VBS giriş sistemine erişim sağlayacaksınız.)
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan geliştirmeler neticesinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi için mobil uygulama geliştirildi. Veli, öğrenci ve öğretmenler VBS'ye artık, akıllı telefon veya tabletlerine yükledikleri mobil uygulama ile de erişim sağlayabiliyor. Android ve iOS tabanlı akıllı cihazlara ücretsiz bir şekilde indirilip yüklenen VBS uygulaması sayesinde veli, öğrenci ve öğretmen güvenli bir şekilde VBS işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Veli Bilgilendirme Sistemi uygulamasını indirmek için Android cihazlarda Google Play Store, iOS cihazlarda ise App Store isimli uygulama marketlerinin arama kısmına e-Okul yazmak yeterli. Çıkan sonuçlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı yayıncılığında uygulama markette paylaşılan e-Okul VBS uygulamasında yükle seçeneğine tıklanması gerekiyor.
VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ