Hibrit Ne Demek? Hibrit Eğitim Modeli, Araba, Motor Ve Sistem Nedir?

Hybrid kelimesi, gelişen teknolojinin bir ürünü olarak İngilizce'den dilimize yerleşen ve geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen bir durumu ifade eder. Hibrit ne demek sorusuyla incelenen bu kelime, son yılların en çok araştırılan durumlarından birini gösteriyor. Hibrit eğitim modeli, hibrit araba ve hibrit sistem nedir gibi soruların yanıtı haberimizde.

HYBRID NE ANLAMA GELİR?

Hybrid kelimesinin İngilizce'deki anlamı "melez"dir. Ancak modern dilde elektrikle çalışan motoru ifade eden hybrid kelimesi, karbon atomunun dört valans elektronun içinde bulunduğu enerji halini temsil eder.

HİBRİT NE DEMEK TDK?

Otomobiller için geliştirilen bir yapı olan hibrit, TDK'da "benzin motoru yerine elektrik motoru kullanımı" anlamına gelmektedir. "Melez" anlamına gelen bu sözcüğün tercih edilme sebebi, hibrit sistemlerde elektrikli motor ile içten yanmalı motorun entegre şekilde kullanılmasıdır. Hibritleşmek sözcüğü ise melezleşmek anlamına gelir.

HİBRİT MOTOR - HİBRİT SİSTEM NEDİR?

Hibrit motor, bir içten yanmalı motorla elektrikli motorun entegre halde kullanılması anlamına gelir. Bu sistem yakıt avantajı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Dünyada uzun yıllardır kullanılan bu sistem son yıllarda ülkemize de girmiştir. İlerleyen yıllarda dünya genelinde daha çok yaygınlaşması ve benzin motoruyla çalışan araçların yerini alması öngörülmektedir. İlk hibrit motor 1997 yılında üretilmiştir.

HİBRİT ARAÇ NE DEMEK?

Hibrit araç, hibrit motorla çalışan araç anlamına gelir. Bu araçlar fosil yakıt tüketimini azalttığı için hem daha ekonomik hem de çevrecidir. Bu araçlarda elektrik motoru şarjlı olduğu için karbon salınımı çok daha azdır.

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Kelime anlamı "Melez" olan hibrit kelimesi eğitim sektöründe de kullanılmaktadır. Hibrit eğitim modeli ya da hibrit eğitim sistemi olarak adlandırılan bu sistem, hibrit öğrenme, karma öğrenme, karışık öğrenme isimleriyle de telaffuz edilir. Bu sistem, geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi olarak tanımlanır. Kullanılan teknolojilere ek olarak farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında kullanımı da harmanlanmış öğrenme kapsamındadır.

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME

Harmanlanmış öğrenmede amaç teknolojik materyallerle geleneksel eğitimi desteklemek değildir. Hibrit eğitim modelinin amacı her iki eğitimin dengeli biçimde verilmesidir. Ancak ağırlık çevrimiçi yani online eğitime verilmekte olup verimliliği arttırmak amacıyla yüz yüze dersler uygulanmaktadır.