İnternet terimleri arasında son zamanların en çok merak edilenleri arasında hosting terimi yer alıyor. Bu kelime, Türkçe'deki sunucu kelimesine karşılık gelmekle birlikte, orijinal haliyle de kullanılabiliyor. Bu kelime, hosting ne demek, hosting nedir, hosting ne işe yarar gibi sorgulamalarla inceleniyor. İşte bu kelimenin detaylı incelemesi.

HOST NE ANLAMA GELİR?

Hosting kelimesinin kökü olan host sözcüğü, isim olarak konuk eden kimse, ev sahibi; fiil olarak ev sahipliği yapmak, konuk etmek, ağırlamak anlamlarına gelir. "Hosting" sözcüğü de bu kökten türemiş olup "sunucu" anlamına gelir.

HOSTING NEDİR?

Hosting kelimesinin Türkçe karşılığı sunucu şeklindedir ve bu iki kelime birbirinin karşılığını birebir vermektedir. Hosting; kişi ya da kurumlara ait web sitelerinin ve sayfalarının kesintisiz şekilde internette yayınlanmasına olanak sağlayan, güçlü donanım ve yazılımsal web sunucularının birleşimi ile oluşturulmuş bir web sitesi yayınlama hizmetidir.

HOSTING NASIL ÇALIŞIR?

Web sayfaları, sitenin kontrol paneli üzerinden çeşitli yazılımlarla bu web sunucularına yüklenir. Domain tanımlamalarının da yapılmasıyla birlikte yayına hazır hale getirilir. Bu hizmetin bir diğer adı barındırma hizmetidir. Web sitesi tasarımcıları ve webmasterlar bu hizmete web hosting veya domain hosting adını da verir.

HOSTING NE İŞE YARAR?

Hosting hizmeti sayesinde web siteleri 24 saat kesintisiz yayın yapabilmektedir. Sitenin her daim erişilebilir olması için hosting kullanılır. Hosting sayesinde yoğun trafikli internet sitelerinin sayfaları daha hızlı olur, olası saldırılar ve içerik kayıpları önlenmiş olur. Bloglar, forumlar, e-ticaret platformları, haber siteleri, hastane ve okul sistemleri hosting kullanımına en çok özen gösteren yerlerdir.

DOMAIN HOSTING NE İŞE YARAR?

Web sitelerinde yer alan tüm bilgiler, hosting içerisinde saklanır ve belli aralıklarla yedeklenir. Siteye giriş yapan ziyaretçiler saklanan bu sayfalara doğrudan yönlendirilir. Web sitesi kurmak isteyenler bu hizmetten ücretli olarak faydalanır. Her web sitesinin bir hostingi yani sunucusu olmak zorundadır. WordPress Hosting, Cloud Hosting, Kurumsal Hosting gibi çeşitler arasından site için en uygun olanı, kullanım ihtiyaçları belirlenerek tercih edilir. Ziyaretçi sayısı göz önünde bulundurularak site kapasitesine en uygun hosting satın alınır.