Hümanist Ne Demek? Hümanist Yaklaşım Ve Düşünce Nedir, Hümanist Kime Denir?

Hümanizm terimi ve bu fikrin savunucularına verilen hümanist adı son zamanlarda sıkça araştırılıyor. Günlük hayatın hemen her alanında karşılaşılan bu terimler, hümanist ne demek, hümanist kime denir sorularıyla araştırılıyor. Kökeni "human" sözüne, yani insana dayanan bu ifade, hümanist yaklaşım ve hümanist düşünce ifadelerinde de vücut buluyor. İşte bu kelimenin detaylı analizi.

HÜMANİZM NE DEMEK?

Hümanizm kelimesinin Türkçe karşılığı "İnsanmerkezcilik" şeklindedir. Human yani insan kelimesinden türemiştir. Bu fikrin ortaya çıkışında insan merkezcilik esas alınır. Örneğin bir olay değerlendirilirken tanrıyı hoşnut edişi yönüyle değil, insana faydası, insanı hoşnut edişi yönüyle ele alınır. Felsefi temelli ve objektif bir kavramdır. Deizm, ateizm ve agnostisizm ile bütünleşebilir.

HÜMANİST DÜŞÜNCE NEDİR?

Ancak zaman içinde bu anlamından sıyrılmış, seküler bir hayat duruşu ilkesiyle var olan tüm otoriteler karşısında insanı özgürleştirme çabası bu kelimenin tanımı haline gelmiştir. Tarihi Antik Yunan'a dayandırılan bu fikir akımı daha çok batı felsefesiyle bağlaşıktır. Günümüzde hümanizm daha çok insana saygı gösterilmesi üzerine kurulu olan; akıl, etik ve adalet kavramlarını temel alan bir fikirdir.

HÜMANİST OLMAK NE DEMEK?

Hümanizm inanışını taşıyanlara hümanist denilmektedir. Tarihte bu fikir akımının anlamı bambaşka olsa da günümüzde bu fikirden geriye yalnızca "insan sevgisi" anlamı kalmıştır. Dolayısıyla hümanist kelimesinin çağdaş anlamı "insan seven, insancıl olan" şeklindedir.

HÜMANİST KİME DENİR?

Hümanist fikir günümüzde insan aklını, etik ve adalet kavramlarını merkeze alan, batıl inançları ve doğa üstü olanı yadsıyarak yalnızca akılla açıklanabilen ve aklın üretimi olan şeyleri dikkate alan bir dünya görüşüdür. Hümanist insan da bu fikirler doğrultusunda, insana yalnızca insan olduğu için saygı gösterilmesi gerektiğini savunan bireyci bir fikir akımıdır.

HÜMANİST YAKLAŞIM NEDİR?

Hümanistik psikoloji ya da hümanist yaklaşım, temele bireyi alan ve her bireyin doğuştan iyi olduğunu kabul eden bir inanıştır. Hümanist yaklaşımda her birey yalnızca insan olduğu için değerlidir. İnsanın tek ve temel güdüsü kendini gerçekleştirme ihtiyacına dayalıdır. Bu sebeple bu fikre göre insan davranışlarını öznel gerçeklikler tayin eder ve her insanın öznel gerçekliğini geçmiş yaşantıları belirler.