Kadeş Antlaşması kimler arasında imzalanmıştır? Kadeş Antlaşması'nın önemi nedir?

Kadeş antlaşması tarihi 13.yüzyıla kadar uzanan ilk uluslararası barış antlaşmasıdır. Günümüze kadar ulaşmayı başaran Kadeş antlaşması Hititler ve Mısırlar tarafından imzalanmış ve Kadeş Savaşının sonlanmasına sebep olmuştur. Suriye topraklarının paylaşılmasıyla uzlaşıya varılan antlaşma dünya tarihi açısından oldukça değerlidir.

KADEŞ ANTLAŞMASI TARİHİ

1274 yılında Muvattali ve II. Ramses komutanlığında büyük bir meydan savaşı yapılmıştır. Kadeş Savaşı olarak adlandırılan bu savaş barış antlaşmasıyla sonuçlandırılmıştır. Kadeş Antlaşması tarihi milattan önce 13.yüzyıla kadar uzanan bir barış antlaşmasıdır. Kadeş Antlaşması, kimi kaynaklara göre milattan önce 1285, kimi kaynaklara göre milattan önce 1280, kimi kaynaklara göre ise milattan önce 1286 yılında imzalanmıştır. 'Kadeş antlaşması kimler arasında imzalanmıştır?' sorusunun cevabı Hititler ve Mısırlar'dır. Kadeş Antlaşması, Hitit Kralı III.Hattuşili ile Mısır Firavunu II.Ramses tarafından imzalanmıştır. Savaş sonrası imzalanan Kadeş Barış Antlaşması, Suriye topraklarının paylaşılmasıyla sonuçlanmıştır.

KADEŞ ANTLAŞMASI KİMLER ARASINDA İMZALANMIŞTIR?

Mısır Kralı ikinci Ramses ve Hitit Kralı ikinci Muvattali'nin yönetimindeki ordular Kadeş bölgesinde 2 gün boyunca savaşmıştır. Savaş bir türlü sona ermeyince Hittiler ve Mısırlılar antlaşmayla savaşı bitirmeye karar vermiştirler. İlk uluslararası barış antlaşması olma özelliğini taşıyan Kadeş Barış Antlaşması 1280 yılında Hititler ve Mısırlar arasında imzalanmıştır. Suriye topraklarının paylaşılması konusunda anlaşılan antlaşma günümüze kadar ulaşmıştır. Kadeş Barış antlaşmasıyla ilgili bilgiler Mısır ve Hitit kaynaklarında farklılık göstermektedir. Kadeş savaşı sonucuyla ilgili olarak bir türlü uzlaşıya varılamamıştır. Hitit kaynaklarında Hitit zaferinden bahsedilirken Mısır kaynakları ise kendi Medeniyetlerinin kazandığını öne sürmektedir.

KADEŞ ANTLAŞMASI ÖNEMİ

Kadeş Barış Antlaşması dünya tarihinde oldukça önemli bir konumda yer almaktadır. Kadeş Antlaşması, Mısırlar ve Hittiler arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Kadeş savaşını sonlandıran Kadeş Antlaşması önemini Yakın Doğu topraklarında imzalanan ilk antlaşma olmasından almaktadır. Kadeş antlaşması önemini artıran bir diğer özellik ise, günümüze kadar ulaşmış en eski antlaşması olmasıdır. Günümüze kadar kaydedilmiş bir biçimde gelen bu antlaşma daha eski antlaşmaların varlığını da kanıtlamıştır. 'Kadeş antlaşması hangi nedenle günümüze kadar gelmiştir?' sorusunun cevabı evrensel bir barış antlaşması olmasıdır.

Uluslararası ilk barış antlaşması olma özelliğini taşıyan Kadeş Antlaşması eşitliği esas almaktadır. Yazılı olan bu antlaşma günümüze kadar kolaylıkla ulaşmıştır. Kadeş antlaşması metni doğal varlık olarak kabul görmektedir. Akadca dili ile kaleme alınan Kadeş Barış Antlaşmasında kral ve kraliçenin mührü de bulunmaktadır. Akad dili ile yazılan orijinal Kadeş antlaşması daha sonra Hititçe ve Mısır diline kopyalanmıştır. 1906 yılında, Kadeş Barış Antlaşmasının kil tablet üzerine yazılmış kopyası Hititlerin başkenti Hattuşa'da yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkmıştır. Peki, Kadeş antlaşması hangi müzede? Kadeş Antlaşmasını temsil eden kil tabletin bir örneği İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunmaktadır.

Barış antlaşmasının bir kopyası büyütülmüş şekilde New York Birleşmiş Milletler Binası'nda sergilenmektedir. Kadeş Barış antlaşmasının iki önemli maddesi bulunmaktadır.