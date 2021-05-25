Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; "Karneler ne zaman verilecek? Bu sene MEB ile karneler verilecek mi?" şeklindeki merak edilen soruları yanıtladı. Uzaktan eğitim sürerken eğitim öğretim yılının sonuna az bir zaman kaldı. Bu nedenle karnelerin son durumu hakkında bilgi edinmek isteyen milyonlarca öğrenci, son gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu kapsamda; karneler ne zaman verilecek? Bu sene MEB ile karneler verilecek mi? İşte MEB açıklaması!
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Riske girmeden eğitim, öğretimi devam ettirmeliyiz. Süreci iyi yönetebilirsek amacımız bütün okulları açmak olacak. Karneler 2 Temmuz'da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek."
"Öğretmenlerimizi aşılamaya devam ediyoruz. Genel tabloya baktığımızda ailelerde görülen temaslı sayısı ile toplumun genelinde görülen temaslı sayısı arasında fark var. Öğrencilerin ailelerinde görülen temaslı sayısı daha az görünüyor."
LGS ile ilgili geçmiş yıllardaki sorulara bakıldığında şuna dikkat edilir hep; Son konuların olmaması noktasında bazı tedbirler yıllardır alınır zaten. Bu sene de geçmiş yıllardaki gibi bu tedbirlerin alınması çok doğaldır. Soruların daha kısa olması gibi, gramer soruların çıkması gibi bazı hususlarda açıklama yapmıştuk. Daha açık, daha net, daha farklı yönleri içeren başka açıklamalara da ihtiyaç var. Bunları da yapar, sizinle paylaşırız.
Okullarda özellikle öğretmen odalarının çok sık havalandırılması noktasında arkadaşlarımızla temas halindeyiz. Öğretmenlerimizin birbirinden bir bulaş hadisesiyle karşılaşmamaları için bunlara dikkat ediyoruz.