LGS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? 2021 LGS sınav giriş yerleri/ belgesi sorgulama nasıl yapılır?

MEB Ziya Selçuk, LGS tarihi hakkında açıklamalarda bulundu. İyi bir lise hayali ile çalışmalarını sürdüren öğrenciler, bir yandan da 2021 LGS sınavı hakkında araştırmalarını arttırdı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan LGS sınav giriş belgesi/yerleri de ayrı bir merak konusu oldu. Bakan Ziya Selçuk geçen günlerde katıldığı bir programda liselere geçiş sistemi hakkında tüm detayları açıkladı. Peki LGS ne zaman, sınav tarihi ertelendi mi? 2021 LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl gerçekleştirilecek Liseye Geçiş Sınavı (LGS) önce heyecan dorukta. 2020 LGS sınav tarihinin belli olması ile birlikte heyecan da arttı. Sekizinci sınıf öğrencileri sınava hazırlıklarını sürdürürken LGS sınav yerleri de merak edilmeye başladı. Detaylar şöyle;
2021 LGS tarihi belli oldu. MEB, sınavın ertelenmeyeceğini ve ÖSYM takviminde yer alan tarihte yapılacağını duyurdu. Buna göre Liselere Giriş Sınavı 6 Haziran'da gerçekleşecek.
LGS sınav yerleri/ giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Adayların sınava katılacakları merkezleri gösteren belgeler ise 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamdan görüntülenebilecek. e-Okul VBS sistemi üzerinden ilan edilecek belgeler sınav gününe kadar görüntülenebilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, öğrencilere '3 günde kolay tekrar' tekniğini ve sınavda net sayısını artırmanın püf noktalarını anlattı.
Bildiğiniz gibi sınav soruları ders kitabınızdaki konu ve kazanımlardan hazırlanıyor. Bu nedenle sözel derslerin tekrarını yaparken önce tekrar yapacağınız ünite ve konuyu sayfayı tarayarak gözden geçirin, unuttuğunuzu düşündüğünüz bölümü okuyarak hatırlayınız. Bu yöntemle bir saat içinde bir üniteyi tekrar edebilirsiniz.
İkinci olarak tekrar ettiğiniz ünite ile ilgili ders kitabınızdaki konu kazanım sorularını ve konuyla ilgili bulabildiğiniz testleri çözebilirsiniz. Sözel derslerin her biri için günde bir buçuk, iki saat ayırmanız yeterli olacaktır.
İlk günü sözel derslerin tekrarıyla geçirdikten sonra ikinci günün yarısını matematik, diğer yarısını da fen bilimleri dersi için ayırınız. Sayısal derslerin en kolay tekrar yöntemi her konu ile ilgili üst üste üç test çözüp daha sonra sonuçlarınızı kontrol ederek konu ile ilgili bilgi eksikliğinizi bulup gidermektir.
Üçüncü gün ise bir tam denemeyi süreye dikkat ederek ve maske takarak çözmek sınava duygusal olarak da hazır olmanızı sağlayacaktır. Sınav bitiminden sonra biraz ara verip yanlışlarınızı bulup giderirseniz yeterince hazır olacaksınız.
Tüm dersler için MEB'in son üç yıldır yayınladığı örnek soruları ve bu yıl yayınlanmış olan tüm soruları çözmeyi kesinlikle ihmal etmeyiniz
LGS sınavının tarihinde erteleme yok, 2021 LGS 6 Haziran'da yapılacak.
Sınava hazırlanan öğrenciler sınav tarihini yakından takip ediyor. Sınav tarihine kaç gün kaldığı ise sınav sayaçları ile takip ediliyor. LGS sayacına göre 6 Haziran Pazar günü düzenlenecek olan sınava 12 gün kaldı. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan sınavın 1. oturumu saat 09:30'da, 2. oturumu saat 11:30'da gerçekleşecek. LGS giriş yerleri açıklandığında ve LGS giriş belgesi erişime açıldığında haberimizde yer alacak.