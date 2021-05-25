LGS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? 2021 LGS sınav giriş yerleri/ belgesi sorgulama nasıl yapılır?

LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl gerçekleştirilecek Liseye Geçiş Sınavı (LGS) önce heyecan dorukta. 2020 LGS sınav tarihinin belli olması ile birlikte heyecan da arttı. Sekizinci sınıf öğrencileri sınava hazırlıklarını sürdürürken LGS sınav yerleri de merak edilmeye başladı. Detaylar şöyle;

2021 LGS tarihi belli oldu. MEB, sınavın ertelenmeyeceğini ve ÖSYM takviminde yer alan tarihte yapılacağını duyurdu. Buna göre Liselere Giriş Sınavı 6 Haziran'da gerçekleşecek.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

LGS sınav yerleri/ giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Adayların sınava katılacakları merkezleri gösteren belgeler ise 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamdan görüntülenebilecek. e-Okul VBS sistemi üzerinden ilan edilecek belgeler sınav gününe kadar görüntülenebilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.