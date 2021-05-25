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Giriş Tarihi: 25.5.2021 16:43 Son Güncelleme: 25.5.2021 16:46

Nedir? Mağlubun Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Mağlup Zıt Anlamlısı Nedir? Mağlubun Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Yenilmişlik anlamını taşıyan ile merak ediliyor. Dilimizde birçok kelimenin zıt anlamlısı bulunmaktadır. sözcüğü de sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır ve bu nedenle mağlup zıt anlamlısı olan sözcük zaman zaman vatandaşlar için merak konusu olmaktadır. Her kelimenin eş anlamlısı olabileceği gibi bazı kelimelerin zıt anlamlısı yoktur. Mağlup kelimesinin ise bir zıt anlamlısı bulunuyor. Peki Mağlup zıt anlamlısı nedir? Mağlubun zıt anlamlısı olan sözcük ve detaylar…

Anlamları, yazılışları ve okunuşları farklı yani karşıt olan kelimeler zıt anlamlı kelimeler olarak adlandırılırlar. Bu kapsamda; dilimizde pek çok kelimenin zıt anlamı da bulunmaktadır. Bunlar arasında en merak edilenlerden bir tanesi de mağlup zıt anlamlısı olmaktadır. Arapçadan dilimize giren mağlup kelimesinin zıt anlamlısı merak ediliyor. Buna göre; mağlup zıt anlamlısı nedir? Mağlup kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük

MAĞLUP ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir. Mağlup kelimesinin zıt anlamlısı galip kelimesidir.

MAĞLUBUN ZIT ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Mağlubun kelimesinin zıt anlamlısı galiptir. Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere "Zıt Anlamlı Kelimeler" veya "Karşıt Anlamlı Kelimeler" denir. Mağlup kelimesi yenilgi anlamını taşır.

MAĞLUP NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Mağlup kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mağlup, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre mağlup kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yenik (II)

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

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Mağlup Zıt Anlamlısı Nedir? Mağlubun Zıt Anlamlısı Olan Sözcük
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