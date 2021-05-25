Mağlup Zıt Anlamlısı Nedir? Mağlubun Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Anlamları, yazılışları ve okunuşları farklı yani karşıt olan kelimeler zıt anlamlı kelimeler olarak adlandırılırlar. Bu kapsamda; dilimizde pek çok kelimenin zıt anlamı da bulunmaktadır. Bunlar arasında en merak edilenlerden bir tanesi de mağlup zıt anlamlısı olmaktadır. Arapçadan dilimize giren mağlup kelimesinin zıt anlamlısı merak ediliyor. Buna göre; mağlup zıt anlamlısı nedir? Mağlup kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük
Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir. Mağlup kelimesinin zıt anlamlısı galip kelimesidir.
Mağlubun kelimesinin zıt anlamlısı galiptir. Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere "Zıt Anlamlı Kelimeler" veya "Karşıt Anlamlı Kelimeler" denir. Mağlup kelimesi yenilgi anlamını taşır.
Mağlup kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mağlup, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.
TDK'ye göre mağlup kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Yenik (II)
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